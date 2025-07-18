遭特朗普取消高鐵撥款　加州提起訴訟　州長：卑鄙的政治報復

美國加州州長紐瑟姆（Gavin Newsom，又譯紐森）7月17日誓言將抗爭，反對特朗普（Donald Trump，又譯川普）政府取消對該州高鐵項目的撥款，形容此舉是「非法」。該項目涉及約40億美元（約314億港元）聯邦補助款，加州已就此取消決定提起訴訟。



路透社報道，負責監管該項目的加州高速鐵路管理局（California High Speed Rail Authority），周四（17日）向洛杉磯美國聯邦地方法院提起訴訟，指控該取消行為是「任意且反覆無常」的濫用權力。

2025年6月7日，無人機拍攝的美國加州高鐵大橋的景象。（Reuters）

特朗普政府7月16日宣布取消撥款，為歷時16年、旨在連接洛杉磯和三藩市、車程僅需3小時的高鐵項目再添障礙。該項目本將成為美國最快的客運鐵路服務。

紐瑟姆表示，特朗普政府交通部取消撥款的舉動，正值高鐵即將鋪軌之際，終止撥款相當於「卑鄙的政治報復，其動機是特朗普對加州和高鐵計劃的個人敵意，而非根據事實做出的決定」。