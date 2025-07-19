英媒：特朗普與歐盟貿易談判中　尋求所有商品徵15%至20%最低關稅

英媒周五（18日）引述消息稱，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）尋求對歐盟所有商品徵收15%至20%的最低關稅。



英媒引述三名知情人士透露，特朗普在與歐盟的貿易談判中提高要求，要求在與歐盟達成的任何協議中將最低關稅定為15%至20%。

報道亦引述消息稱，特朗普對歐盟最新提出的降低汽車關稅提議無動於衷，樂於按計劃把該行業關稅維持在25%。

2025年7月16日，美國總統特朗普在美國華盛頓特區白宮橢圓形辦公室發表演說。（Reuters）

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）7月12日公布再發出「關稅信」，將對歐盟與墨西哥的商品徵收30%關稅，在8月1日起生效。法國總統馬克龍（Emmanuel Macron，又譯馬克宏）隨即表示，歐盟必須準備對此進行報復。

歐盟委員會14日向成員國提交一份清單，列出一旦美國對歐盟產品徵收30%的關稅，歐盟或對價值720億歐元（約合840億美元）的美國商品徵收額外反制關稅。