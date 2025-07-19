愛潑斯坦案｜特朗普告WSJ記者及傳媒大亨梅鐸誹謗　索償過百億元

《華爾街日報》報道美國現任總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）2003年曾向已故淫媒愛潑斯坦（Jeffrey Epstein）發送帶有親筆簽名的生日賀信後，特朗普周五（18日）正式起訴《華爾街日報》2名記者、《華爾街日報》母公司道瓊斯、道瓊斯母公司新聞集團，以及掌管新聞集團的傳媒大亨梅鐸（Rupert Murdoch）。



根據路透社，佛羅里達南區聯邦法院資料顯示，特朗普已對道瓊斯公司、新聞集團、梅鐸及兩名《華爾街日報》記者提起聯邦誹謗訴訟，但訴狀副本尚未公開。

報道指，特朗普起訴包括新聞集團和梅鐸在內公司及個人誹謗，尋求至少100億美元（約780億港元）賠償，特朗普稱，被告懷有惡意，意圖並造成他巨大的經濟和聲譽損失。

2025年7月16日，美國華盛頓，總統特朗普在白宮東廳簽署《阻截芬太尼法案》（HALT Fetanyl Act）時露出微笑。（Reuters）

愛潑斯坦與大量美國政商名流交往密切，因涉嫌性犯罪被捕後，2019年8月死於獄中，被判定為「自殺」。特朗普2024年競選總統時曾承諾公布愛潑斯坦「客戶名單」，揭露愛潑斯坦罪行及其死亡背後的真相，但有關「客戶名單」遲遲未有公布。

美國億萬富豪愛潑斯坦（Jeffrey Epstein）被指在2002年2005年期間，涉嫌與數十名未成年少女發生性行為，並性販賣未成年少女。（Getty）

全球首富馬斯克（Elon Musk）6月初與特朗普反目之後在社交媒體指控特朗普在聯邦調查局（FBI）有關愛潑斯坦的文件中榜上有名，掀起軒然大波。

美國司法部和FBI 7月7日發布聯合備忘錄，認定不存在「客戶名單」且不會發布更多愛潑斯坦案相關文件。這一結論在特朗普陣營內部引發質疑和不滿，特朗普近期已多次就此發聲。

2025年5月30日，美國華盛頓，總統特朗普（Donald Trump，右）和全球首富馬斯克（Elon Musk，左）在白宮橢圓形辦公室出席記者會。（Reuters）

《華爾街日報》7月17日投下另一「震撼彈」，報道特朗普2003年曾親筆簽名、致信祝賀愛潑斯坦50歲生日。報道形容這封署名特朗普的信件內容粗俗不堪，附帶疑似裸女的簡筆畫。

報道指，在愛潑斯坦50歲生日時，其前女友馬克斯韋爾（Ghislaine Maxwell）向愛潑斯坦的家人和朋友尋求幫忙，向包括特朗普在內數十人徵集信件，為男友製作了一本生日紀念冊。

愛潑斯坦：名媛吉斯蘭（Ghislaine Maxwell）被指長年為愛潑斯坦物色未成年少女。（Getty）

特朗普周四再次否認自己與愛潑斯坦案有關聯，稱有關報道為「假新聞」，報道中的信件為偽造，自己將起訴這間「令人作嘔的骯髒小報」。

特朗普在社交媒體上發表長帖寫道，他和白宮發言人曾直接告知《華爾街日報》主編，所謂「特朗普致愛潑斯坦信件」純屬偽造，但主編對此充耳不聞，「《華爾街日報》仍堅持發表這篇虛假、惡意且構成誹謗的報道」。