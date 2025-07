特朗普否認致淫媒愛潑斯坦裸女香艷信　下令公布法庭文件

美國總統特朗普(Donald Trump,又譯川普)因牽涉司法部近期公布已故淫媒愛潑斯坦(Jeffrey Epstein)調查進展深陷政壇動盪。《華爾街日報》7月17日投下另一「震撼彈」,指特朗普在2003年致信祝賀愛潑斯坦的50歲生日,其中還帶有疑似裸女的簡筆畫與特朗普簽名,認為信件內容粗俗露骨。特朗普否認,強調報道失實將起訴《華爾街日報》,還聲稱下令公布愛潑斯坦案的大陪審團(grand jury testimony)的證詞紀錄,他的命令得到司法部長邦迪(Pam Bondi)回應,稱將向法院申請公開證詞紀錄。



報道指,特朗普的這封生日信實際上是愛潑斯坦前女友馬克斯韋爾(Ghislaine Maxwell)為他準備的生日禮物的一部份,這封信連同愛潑斯坦的其他朋友的信件被製成一個生日相簿在2003年被贈予愛潑斯坦。

報道未詳細披露信件內容,不過指信件結尾寫有特朗普的生日祝福,「生日快樂——願每一天都充滿美好的秘密(Happy Birthday — and may every day be another wonderful secret)」。

特朗普當日否認,指信件實屬「偽造」, 強調信件並非自己所寫,「這不是我書寫的話語,也不是我的文字」,還在旗下社交平台發文批評這是由民主黨製造的騙局。

2025年6月27日,美國華盛頓,圖為司法部長邦迪在特朗普陪同下於白宮發表講話。(Reuters)

愛潑斯坦在2006年因涉案被捕,這存有信件的生日相簿也在案發後被司法部審查,目前尚不清楚特朗普政府最近是否審查了這些文件。

甚麼是愛潑斯坦案?

愛潑斯坦於2019年7月被捕,他被控販賣未成年少女,涉嫌曾與數十名未成年少女有性交易,他的前女友馬克斯韋爾因涉案但遭判囚20年。檢察部門指愛潑斯坦會把這些女子帶到他擁有的小聖詹姆斯島(Little Saint James)上,由於他生前與不少權貴私交甚篤,更被指是「淫媒」,為名流政要安排性服務。他被捕後,同年在監獄內身亡,被判定為自殺。有關此案的一系列調查文件稱為愛潑斯坦文件(Epstein files)。

美國億萬富豪愛潑斯坦(Jeffrey Epstein)被指在2002年2005年期間,涉嫌與數十名未成年少女發生性行為,並性販賣未成年少女。(GettyImages)

美國司法部今月出具最新進展報告,強調沒有涉及「性款待」的客戶名單,愛潑斯坦死因並非出自謀殺。