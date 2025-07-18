特朗普否認致淫媒愛潑斯坦裸女香艷信　下令公布法庭文件

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）因牽涉司法部近期公布已故淫媒愛潑斯坦（Jeffrey Epstein）調查進展深陷政壇動盪。《華爾街日報》7月17日投下另一「震撼彈」，指特朗普在2003年致信祝賀愛潑斯坦的50歲生日，其中還帶有疑似裸女的簡筆畫與特朗普簽名，認為信件內容粗俗露骨。特朗普否認，強調報道失實將起訴《華爾街日報》，還聲稱下令公布愛潑斯坦案的大陪審團（grand jury testimony）的證詞紀錄，他的命令得到司法部長邦迪（Pam Bondi）回應，稱將向法院申請公開證詞紀錄。



報道指，特朗普的這封生日信實際上是愛潑斯坦前女友馬克斯韋爾（Ghislaine Maxwell）為他準備的生日禮物的一部份，這封信連同愛潑斯坦的其他朋友的信件被製成一個生日相簿在2003年被贈予愛潑斯坦。

報道未詳細披露信件內容，不過指信件結尾寫有特朗普的生日祝福，「生日快樂——願每一天都充滿美好的秘密（Happy Birthday — and may every day be another wonderful secret）」。

特朗普當日否認，指信件實屬「偽造」， 強調信件並非自己所寫，「這不是我書寫的話語，也不是我的文字」，還在旗下社交平台發文批評這是由民主黨製造的騙局。

2025年6月27日，美國華盛頓，圖為司法部長邦迪在特朗普陪同下於白宮發表講話。（Reuters）

愛潑斯坦在2006年因涉案被捕，這存有信件的生日相簿也在案發後被司法部審查，目前尚不清楚特朗普政府最近是否審查了這些文件。

甚麼是愛潑斯坦案？

愛潑斯坦於2019年7月被捕，他被控販賣未成年少女，涉嫌曾與數十名未成年少女有性交易，他的前女友馬克斯韋爾因涉案但遭判囚20年。檢察部門指愛潑斯坦會把這些女子帶到他擁有的小聖詹姆斯島（Little Saint James）上，由於他生前與不少權貴私交甚篤，更被指是「淫媒」，為名流政要安排性服務。他被捕後，同年在監獄內身亡，被判定為自殺。有關此案的一系列調查文件稱為愛潑斯坦文件（Epstein files）。

美國億萬富豪愛潑斯坦（Jeffrey Epstein）被指在2002年2005年期間，涉嫌與數十名未成年少女發生性行為，並性販賣未成年少女。（GettyImages）

美國司法部今月出具最新進展報告，強調沒有涉及「性款待」的客戶名單，愛潑斯坦死因並非出自謀殺。