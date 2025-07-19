特朗普簽署GENIUS法案　再威脅對金磚國家成員國徵10%關稅

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）7月18日在事關加密貨幣的GENIUS法案的簽署儀式上談及包含中國在內的金磚國家，以不點名方式批評，聲言倘金磚國家真的形成影響力，集團很快會被瓦解，還再度威脅會對金磚國家成員國徵收10%的關稅。



特朗普在儀式上強調美元重要性，指金磚國家企圖取代美元，以奪取美元的主導地位，而自己將致力維護美元作為全球儲備貨幣的地位，並承諾永遠不會容許美國創建央行數字貨幣。

金磚國家峰會6日在巴西召開，特朗普當日就在旗下社交平台發文，威脅任何靠攏金磚國家「反美政策」的國家將被加徵10%的關稅。中國外交部發言人毛寧7日下午在例行記者會上應詢表示，「關於加徵關稅，中方已經多次闡明了立場——貿易戰、關稅戰沒有贏家，保護主義沒有出路。」

圖為2025年7月6日，金磚國家（BRICS）峰會在巴西舉行，與會領袖合照。（Reuters）

金磚國家成員國除創始的中國、俄羅斯、印度、巴基斯坦四國外，還在2011年迎來新成員南非的加入，並在2024年又迎來多個新成員國。