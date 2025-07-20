日本參院選舉｜憑「日本人優先」吸睛　參政黨對外國人政策成焦點

日本參議院7月20日舉行選舉，除了廣受外界關注組成執政聯盟的自民黨與公明黨外，一個在新型冠狀病毒疫情期間成立、年僅「5歲」的新興黨派參政黨（参政党，Sanseito）則因大走保守派路線引起關注。這政黨主張「日本人優先」，秉持「讓日本人富起來」、「守護日本人」、「培育日本人」等三大主軸，還因保守作風形似美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）的「美國優先」受不少人看好。



綜合外媒報道，參政黨主席神谷宗幣現年47歲，早年以無黨籍身份參加政治活動，在2007年首次參加大阪府吹田市議員成功當選。他近年經常因保護日本利益、反對外國人購買日本土地以及房地產、反對移民等觀點引發討論，也有日媒將他拿來與特朗普進行比較，儼然將他視作一枚政治上的新星。

日本參政黨近年冒起，該黨主打「日本人優先」，立場與特朗普提出的「美國優先」論有幾分相似。（x/@sansei411 圖片）

參政黨主張將入境外國人的數量限制在市、鎮、村層級的日本總人口的5%以內，建議將外國人排除在憲法保障生存權的福利領取者名單之外，反對已入籍的新移民出任公職。

日本並非傳統意義上的移民國家，不過有鑒日本出生人口持續下降，執政黨就轉向引進外來人口。神谷宗幣就提出異議，強調不是完全反對外勞，而是認為目前做法過於寬鬆，或危害國安。

路透社報道分析，日本近年來因經濟下行、日圓匯率表現不佳，更吸引眾多外國遊客，進一步推高日本物價，而參政黨的保守作風引起了選民關注。

2025年7月11日，日本東京，街頭張貼的參議院選舉候選人海報。 （Getty）

報道引述神田外語大學講師賀爾（Jeffrey Hall）指，走保守路線的右翼政治在網上頗受歡迎，而且在年輕男性群體中極具吸引力，而他們強調移民會侵蝕日本本土文化。賀爾還補充，日本的政治環境發生變化，公開談論排外的反移民情緒以往被視作禁忌，而現在卻「不再是禁忌」。