日本參議院選舉明舉行　米價高企衝擊下自民黨或難執掌

日本周日（7月20日）舉行參議院選舉投票，米價高漲等通貨膨脹課題，可能導致民意倒向反對黨，執政聯盟自民黨和公明黨被預估無法維持過半議席。《每日新聞》爆料說，自民黨內對選舉後果進行了模擬，最壞的打算是把首相石破茂趕下台。



物價高漲是日本民眾最關心的課題，日本總務部門周五發表6月核心消費者物價指數，指出儘管米價的漲幅較5月小，但仍是去年同期的兩倍。這個數據在參院選戰前夕發布，對執政方極為不利，各大民調預測都認為自民黨將背水一戰。

2025年5月31日，日本東京，為應對「米荒」和米價持續高漲，日本政府釋出儲備米，圖為大批民眾在伊藤洋華堂超市排隊購買政府提供的儲備米。儲備米售價連稅為2160日圓（約117.6港元）（Reuters）

自民黨和公明黨去年10月已在眾議院選舉中失利，無法保住過半議席，淪為少數執政黨。這次，參院改選124個議席，加上一席東京選區補選，總計125席。兩黨要維持執政，必須拿下至少50席。

富士電視的FNN新聞網預測，自民黨將獲30席左右，公明黨10席。反對黨立憲民主黨有望獲得與自民黨同樣的30席左右。國民民主黨以及新崛起的參政黨展現出強勁勢頭，估計兩黨合計可得超過16席。

據《每日新聞》消息，自民黨內部對選戰非常不樂觀，石破內閣一名成員透露，「愈靠近投票日，政治局勢變得愈緊張，黨內正在為參院失去過半議席做準備」。該報獲悉，自民黨高層們已就參院選舉後的情況進行模擬，而「首相辭職已成定局」的觀點在黨內蔓延。

2025年7月18日，日本東京，圖為石破茂在競選集會上揮手致意。（Reuters）

自民黨內部甚至已有了選新總裁的時間表。外泄的方案有兩個，一個是在7月下旬舉行臨時國會，選舉新議長和副議長之前；另一個是安排在8月下旬的盂蘭盆節之後。

不過，這些政治日程也屬動性，因為自民黨也必須考慮日美關稅正在談判階段。自民黨要把握的另一個可能性是探索通過擴大聯合執政框架，爭取部分反對黨議員的支持來穩定政府。可是，分析也認為，如果執政黨在參院選戰後進一步衰落，不排除爭取反對黨的支持會變得困難，還可能面臨反對黨提交不信任動議、迫使內閣辭職和解散眾議院的風險。

立憲民主黨黨首野田佳彥就有意選後推翻自民黨。他說：「很可能在秋季（9月）時提出對內閣的不信任動議。」

面對選戰壓力的石破周五騰出時間會見了訪問日本參加大阪關西世博會的美國財長貝森特（Scott Bessent）。石破在會後說，雙方確認了加強日美在經濟等領域關係的計劃，並就美國關稅措施交換了意見。

美國財長貝森特（Scott Bessent）訪問日本，7月18日會晤日本首相石破茂（X@USAmbJapan）

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）威脅對日本商品加征關稅，是為了減少與日本的700億美元（約5492億港元）貿易逆差。美方也抓住日本參院選戰的時機，多次施壓說下月1日對日本進口商品徵收25%關稅是定局，令石破倍感壓力。

日媒報道指出，為了扭轉參院選戰局勢，石破正努力從各層面與美方溝通。但每日新聞引述官員消息說，貝森特此次訪日是為了參加世博會，並未安排部長級談判。

本文獲《聯合早報》授權轉載。作者：符祝慧

