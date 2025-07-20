美國洛杉磯一車輛衝撞人群至少30傷　司機遭圍毆中槍生死不明

美國洛杉磯消防局 (LAFD) 稱，7月19日凌晨，一輛汽車在聖莫尼卡大道（Santa Monica Boulevard）衝撞人群，至少30人受傷，其中23人被送往醫院，至少3人情況危急。洛杉磯警察局表示，目前尚無法確定衝撞是否為故意行為，有關部門正就事件原因進行調查。



消防部門發言人向傳媒指，醫護人員發現其中1名傷者受槍傷，對於有傳言指中槍的是司機，他較早前表示無法證實。不過警方稱，事發前，夜店外疑有爭執或鬥毆，事發時人群正在排隊、購買熱狗、等待代客泊車，事發後，司機遭圍攻並被槍擊，生死不明，槍手已逃離現場。衝撞還波及一輛餐車及代客泊車服務台。

央視引述目擊者稱，事發後現場傳出數聲槍響，人群迅速四散，目前警方正就司機是否在衝撞前或後中彈、作案動機、是否蓄意攻擊等展開調查。

洛杉磯消防局隊長Adam Van Gerpen在現場對記者表示，司機或因失去意識導致車輛衝入人群，「顯然有人在車內失去意識，導致車輛撞上一輛墨西哥TACO餐車，最終又衝入東荷里活一家俱樂部外的人群。」

他亦表示，「我們接獲通報，其中一名傷者有槍傷。另有一名傷者當時被困在車內，救援人員已成功將其救出。」

美國加州洛杉磯2025年7月19日發生汽車撞人群事件，多人受傷，圖為涉事車輛（Reuters）

現場照片顯示，一輛灰色汽車停在行人路上，地面散落着碎石，現場有大量警察。當局正積極協調事故中的傷者分診和轉運工作。