Coldplay演唱會捉姦｜各界抽水：主持齊模仿　球場Kiss Cam有彩蛋

英國樂團Coldplay於7月16日在美國波士頓的演唱會意外成為大型「捉姦」現場，大螢幕剛好拍到已有家室的美國軟件公司Astronomer男CEO拜倫（Andy Byron）與女HR主管卡博特（Kristin Cabot）親密相擁，兩人驚慌掩臉閃躲，片段在網絡瘋傳，此熱話更成為美國各界的「抽水」題材。



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美國電視頻道ESPN節目SportsCenter的主持人Gary Striewski與Randy Scott，便在7月18日早上的節目開場模仿拜倫與卡博特先相擁、後躲避的一幕，鏡頭之後一轉，轉到寫上大字Kiss It Goodbye的牌子，旁白稱「是時候吻別」，引來網民哈哈大笑。

美國電視頻道ESPN節目SportsCenter主持人Gary Striewski與Randy Scott在節目重演拜倫與卡博特先相擁、後躲避的場面（影片截圖）

美國棒球球隊費城費城人隊（Philadelphia Phillies）的主場18日夜晚也上演搞笑一幕，在Kiss Cam環節期間大播Coldplay的歌曲作配樂，末段更出現兩位吉祥物的「彩蛋」，他們起初緊緊相擁，後來發現自己遭拍攝，急忙躲起來。現場觀眾歡呼喝采。

美國費城費城人隊的吉祥物在球場Kiss Cam環節上演緊緊相擁一幕（IG@philliephanatic）

美國費城費城人隊的吉祥物在得悉遭拍攝後，兩人趕緊躲避（IG@philliephanatic）

另一棒球隊西雅圖水手（Seattle Mariners）則發帖「抽水」，指「若你另一半最近出現在Coldplay演唱會上，請發送電郵至BigDumper@Mariners.com」，帖文附上外號「大卸貨車」（Big Dumper）的球星Cal Raleigh相片，對白是「需要大卸貨車幫你卸貨嗎？」

美國饒舌歌手50 Cent也加入行列，在社交網站上傳AI製作的影片，劇情包括拜倫與卡博特一起逃跑、拜倫把卡博特「拋走」等，50 Cent在帖文寫道「哈哈，他希望自己能做到的事」，意指拜倫當時一定很想逃出場館，或是讓卡博特「消失」。