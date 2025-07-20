喬治王子快滿12歲　美媒：凱特威廉考慮為兒子放寬王室30年規定

英國威廉王子（Prince William）與凱特王妃（Catherine，Princess of Wales）的長子喬治王子（Prince George）將於7月22日年滿12歲。有美國媒體報道，威廉和凱特正考慮廢除一項已有30年歷史的王室規定，該規定禁止12歲以上的王室高級成員一同出行。報道指這項規定，最初是為了在萬一發生悲劇事故時保障王室繼承權而製定。



知情人士告訴《紐約郵報》，威廉王子與凱特王妃正在與顧問和幕僚商量，當喬治王子在 7月22日年滿12歲，就可能會取消這一項延續數十年的傳統。

報道引述查理斯國王三世（King Charles III）的前機師Graham Laurie表示，這項規定在威廉王子12歲時就正式實施。

Laurie早前在一個名為《皇家播客》（A Right Royal Podcast）的節目中表示。「有趣的是，在威廉王子12歲之前，我們曾試過為查理斯王子、戴安娜王妃、威廉王子和哈利王子4人駕駛飛機。」

英國王室成員紛紛在母親節曬出親子照，查理斯三世（King Charles III）也罕見公開他與母親英女王的舊照及卡米拉照片，想不到大批網友卻在下方狂貼戴安娜的照片洗版。（Twitter@RoyalFamily）

Laurie指：「在威廉王子滿12歲之後，他就必須單獨搭乘一架飛機，而且只有在獲得女王伊利沙伯二世（Queen Elizabeth II）陛下的書面許可後，我們才能在王子們年幼的時候，同時駕駛他們一家四人乘搭的飛機。」

據報道，雖然具體決定尚未公布，但威廉與凱特亦可以選擇向查理斯國王三世申請特別許可，以便全家可以繼續一起旅行。

此外，據報道，威廉和凱特亦考慮打破傳統，去養育分別是王位第三和第四順位繼承人的夏綠特公主（Princess Charlotte）和路易王子（Prince Louis）。

2025年7月13日，英國倫敦，凱特王妃（（Catherine, Princess of Wales，右一）、夏洛特公主(Princess Charlotte，右二)、喬治王子（Prince George，左二）和威廉王子（Prince William，左一）出席溫布頓網球錦標賽男單決賽。（Getty）

據說，這對父母一直致力於以「正常」的方式養育他們的三個孩子，這種方式註重現代育兒方式，而非王室頭銜的繁文縟節。

現時，3名王室子女就讀於倫敦郊外的男女學校，這突顯威廉和凱特嘗試為子女開闢屬於自己道路的願望。

此外，作為英國王位第一位繼承人，威廉王子長期以來一直強調，儘管孩子們擁有王室身份，但給予他們樸實的成長環境至關重要。

儘管如此，有些王室的傳統似乎依然「獲得保留」。上個月，有消息指出喬治王子將入讀著名的伊頓公學（Eaton College）——這是威廉和哈里王子（Prince Harry）的母校，長期以來一直是皇室成員、政界人士和貴族升學的熱門選擇。