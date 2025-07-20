美國不滿墨西哥限制航班與貨運措施　威脅撤銷兩地航空協議

美國特朗普（Donald Trump，又譯川普）政府因不滿墨西哥削減航班時段及強制貨運航空公司遷離墨西哥城主機場，於7月19日稱將對墨方採取報復措施，相關行動或將影響美墨航線的未來運營安排。



美國交通部長達菲（Sean Duffy）發聲明表示，若墨方不正面回應美方對它2022年及2023年相關政策決定的關切，美交通部可能拒絕墨西哥航空公司提出的新航班申請。

此外，交通部還提議撤銷達美航空（Delta Airlines）與墨西哥航空之間的反壟斷豁免，以應對由此帶來的市場競爭問題。

2021年10月31日，一架美國達美航空的飛機在澳洲悉尼的機場降落。（Getty）

墨西哥是最受美國旅客歡迎的國際目的地之一。達美航空警告，若相關豁免被取消，不僅將損害兩國旅客利益，也將衝擊美國的就業、社區發展及跨境航空競爭；墨西哥航空則說，正準備聯合達美航空發表回應。

美方指控墨西哥政府違反美墨雙邊航空協定，稱墨西哥一方面削減客運航班的起降時段，另一方面又強制所有貨運航班自墨西哥城國際機場遷往距離市中心更遠、新建的Felipe Ángeles國際機場。

2015年10月10日，美國和墨西哥國旗在加州帕薩迪納市（Pasadena）玫瑰碗體育場飄揚。（Getty）

墨西哥時任總統洛佩斯（Andrés Manuel López Obrador）曾辯護稱，墨西哥城國際機場過度擁擠，遷移可減輕負擔，Felipe Ángeles國際機場具備接收額外流量的能力。

但Felipe Ángeles國際機場目前已接近滿負荷運作，尤其在貨運處理能力方面急須擴建。相比之下，墨西哥城國際機場雖老舊，但交通便利，仍為主要旅客樞紐。當前墨方正加緊翻新後者，以備戰2026年世界盃。

2025年7月14日，墨西哥航空公司Mexicana de Aviacion的一架飛機停在墨西哥孫潘戈市Felipe Ángeles國際機場。（Reuters）

美國交通部指出：「通過限制航班時段並強制貨運業務遷移，墨西哥違背承諾，擾亂市場，讓美國企業承擔數百萬美元的額外成本。」

美國貨運航空協會（Cargo Airline Association）也發聲說，墨西哥此舉在全球航空貨運領域樹立「危險的先例」，不僅影響美墨之間關鍵的供應鏈，還加劇緊急情況下的安全風險與不確定性。

本文獲《聯合早報》授權轉載

