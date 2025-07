特朗普否認向愛潑斯坦寄裸女畫：「我不畫畫」　美媒公開多幅舊作

《華爾街日報》7月17日報道,美國總統特朗普(Donald Trump,又譯川普)2003年向淫媒富豪愛潑斯坦(Jeffrey Epstein)致生日賀信,其中帶有疑似裸女的簡筆畫與特朗普簽名。特朗普在社交平台回應稱「我不畫畫」,批評報道不實。美媒卻反指特朗普於2000年代創作大量素描畫,並將其送給慈善活動用來拍賣。



2025年7月17日,特朗普在社交平台Truth Social否認向淫媒富豪愛潑斯坦(Jeffrey Epstein)寄過其創作的裸女畫,稱「我不畫畫」(I don't draw pictures)。(Truth Social)

特朗普周二(15日)接受《華爾街日報》採訪時表示:「我這輩子從來沒畫過一幅畫,我不畫女人。」

但據《華盛頓郵報》和《紐約時報》指出,特朗普在2000年代還是紐約房地產大亨時,就曾創作過多幅素描,其中大多數是紐約市知名建築物的塗鴉。他還將作品高調送給各大慈善活動用以拍賣,許多畫作都帶有他的親筆簽名,曾收錄在各大拍賣行。

報道指,這些畫很多都用粗黑馬克筆創作,與《華爾街日報》描述的送給愛潑斯坦的裸女畫如出一轍。

特朗普在2008年出版的書籍《Trump Never Give Up: How I Turned My Biggest Challenges Into Success》中寫道:「我通常花幾分鐘時間畫一幅畫,往往是一棟建築或摩天大樓的城市景觀,然後簽上我的名字,但它通過籌集了數千美元來幫助紐約的飢餓人口。」