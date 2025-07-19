特朗普否認向愛潑斯坦寄裸女畫：「我不畫畫」　美媒公開多幅舊作

《華爾街日報》7月17日報道，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）2003年向淫媒富豪愛潑斯坦（Jeffrey Epstein）致生日賀信，其中帶有疑似裸女的簡筆畫與特朗普簽名。特朗普在社交平台回應稱「我不畫畫」，批評報道不實。美媒卻反指特朗普於2000年代創作大量素描畫，並將其送給慈善活動用來拍賣。



特朗普否認向愛潑斯坦寄裸女畫：「我不畫畫」

2025年7月17日，特朗普在社交平台Truth Social否認向淫媒富豪愛潑斯坦（Jeffrey Epstein）寄過其創作的裸女畫，稱「我不畫畫」（I don't draw pictures）。（Truth Social）

特朗普周二（15日）接受《華爾街日報》採訪時表示：「我這輩子從來沒畫過一幅畫，我不畫女人。」

但據《華盛頓郵報》和《紐約時報》指出，特朗普在2000年代還是紐約房地產大亨時，就曾創作過多幅素描，其中大多數是紐約市知名建築物的塗鴉。他還將作品高調送給各大慈善活動用以拍賣，許多畫作都帶有他的親筆簽名，曾收錄在各大拍賣行。

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報道指，這些畫很多都用粗黑馬克筆創作，與《華爾街日報》描述的送給愛潑斯坦的裸女畫如出一轍。

特朗普在2008年出版的書籍《Trump Never Give Up: How I Turned My Biggest Challenges Into Success》中寫道：「我通常花幾分鐘時間畫一幅畫，往往是一棟建築或摩天大樓的城市景觀，然後簽上我的名字，但它通過籌集了數千美元來幫助紐約的飢餓人口。」