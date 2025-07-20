日本自民黨面臨失守參眾兩院　石破茂政治生涯或「一鋪清袋」

日本首相石破茂將於周日（7月20日）迎來關鍵性的上議院選舉。這場選舉結果不僅關係石破茂的政治前途，也可能為右翼民粹政黨帶來突破契機。



法媒報道，日本國會參議院共設248個議席，議員任期為六年，每三年改選一半。本次選舉將改選124個到期議席，並增補一個空缺議席，共計125席。目前，兩黨在非改選議席中共計擁有75席，若要繼續掌握多數地位，本輪選舉至少須再贏得50席。

不過，在日本民眾對飆漲的物價愈發不滿下，最新民調顯示，石破茂領導的執政聯盟或在此次選舉中失去上議院多數地位。分析認為，一旦敗選，這場選舉或成為壓垮石破茂政權的「最後一根稻草」。

石破茂去年10月在眾議院選舉中遭遇慘敗，被迫組建少數派政府，此次上議院選舉被視為他能否繼續執政的決定性一戰。

2025年7月18日，日本東京，圖為石破茂在競選集會上揮手致意。（Reuters）

日本同志社大學政治學教授吉田透分析說：「石破茂可能需要下台……日本可能會進入一個前所未有的局面——執政黨在戰後首次在上下兩院都成為少數派。」

現年68歲的石破茂，自稱是「國防迷」與「火車愛好者」，在第五次參選自民黨黨魁後於去年9月成功上位，隨即宣布解散國會、提前大選。但他的政治豪賭未見成效，自民黨和公明黨如今在國會立法上頻頻受阻，須依賴在野黨合作。

自民黨在去年10月底的眾議院選舉中慘敗，為首相石破茂的執政帶來壓力。（Reuters）

選情不利背後，也與他反覆的能源政策有關。穆迪分析公司經濟學家安格里克（Stefan Angrick）指出：「能源價格近幾個月劇烈波動，政府在是否取消家庭能源補貼上不斷搖擺不定。」

與此同時，對自民黨政治獻金醜聞的不滿仍在發酵，加上美日尚未達成貿易協議，美國擬於8月起對日本徵收25%關稅，也對執政聯盟構成壓力。日本汽車產業佔全國就業的8%，本就受現有關稅衝擊，若再加碼，恐令經濟雪上加霜。

2025年6月16日，加拿大亞伯達省卡納納斯基斯（Kananaskis），美國總統特朗普（Donald Trump，左二）與日本首相石破茂（右三）出席七國集團峰會（G7）期間舉行會面。（X@ryosei_akazawa）

儘管石破茂曾於2月率先會見美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普），並七次派特使赴美磋商，但始終未能達成協議。特朗普上週表態指日本「拒絕開放市場」，令協議前景再度蒙上陰影。

石破茂則回應道：「我們不會輕易妥協。」但他堅持美日貿易「零關稅」立場，也受到國內質疑。

早稻田大學教授遠藤雅久說：「政府能否妥善應對美方關稅問題至關重要，因為這攸關自民黨能否贏得公眾信任。」

本文獲《聯合早報》授權轉載

