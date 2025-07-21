黃仁勳：不參與中國市場後果堪虞　華為是對手非敵人

英偉達（Nvidia）行政總裁黃仁勳指，中國是獨一無二的市場，活力、產業發展速度等，都是絕無僅有，認為不參與中國市場的後果和長期影響不會樂觀。他還指，華為是可以欽佩和尊重的競爭對手，而不是敵人，希望未來繼續競爭。



黃仁勳接受央視節目《面對面》訪問時表示，美國不可能獨自生產所有產品，這既不現實，也沒必要；而供應鏈可把全球各地公司的優勢整合，最終產品質量會比單打獨鬥好。他指，中國運營全球數一數二的供應鏈體系，形容規模、產品類型、技術含量等，都堪稱世界級奇跡。

訪問中，黃仁勳提及中國電訊設備製造商華為，認為該公司不僅極具創新力，更是規模和實力非凡的公司，規模和技術能力都比英偉達大得多，形容華為手機蘊含技術奇跡，自動駕駛領域非常出色，AI技術也相當卓越。

華為：圖為2022年2月28日，西班牙巴塞羅那世界移動通訊大會的中國電訊設備供應商華為標誌。（Getty）

此外，黃仁勳表示，他對中國的創新能力充滿樂觀和信心，認為創新步伐是不可阻擋，相信英偉達能作出重要貢獻。他還特別提到，中國人工智能公司DeepSeek擁有驚人創新能力，因為其研發的模型重新設計了AI模型的很多運行方式，充分發揮H20晶片架構的優勢，雖然是基於H20構建，但依然取得世界一流成果，他認為這種做法非常有創意。