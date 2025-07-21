愛潑斯坦案｜美國共和民主兩黨均要求政府解密更多調查檔案

美國司法部請求聯邦法官同意公開聲名狼藉的已故金融家愛潑斯坦（Jeffrey Epstein）案件的調查檔案後，共和黨和民主黨議員均認為此舉力度不足，並呼籲公開更多相關資訊。



《紐約時報》報導，美國田納西州共和黨眾議員伯切特（Tim Burchett）接受美國有線電視新聞網（CNN）採訪時說，司法部要求聯邦法官解密與愛潑斯坦相關的陪審團證詞「是一個好的開始」，但他後來補充說，他仍希望看到更多檔對外公佈。

特朗普（Donald Trump）稱民主黨籍前總統拜登（Joe Biden）任內有機會公佈這些材料，伯切特對此表示贊同。與此同時，他和另外九名共和黨人已在一項提案上簽字，就政府是否應該公佈這些檔案進行投票。這項程式性舉措需要眾議院多數議員的支援，伯切特表示不確定投票能否通過。

另一方面，民主黨人抓住特朗普與他的支持者之間出現裂痕的機會，試圖強行推動對公佈愛潑斯坦相關檔的提案進行投票，並要求舉行聽證會。

他們也拒絕特朗普試圖將責任歸咎於民主黨身上。

已故金融家愛潑斯坦（Jeffrey Epstein）與大量美國政商名流交往密切，2019年7月6日因涉嫌性犯罪被捕後，於2019年8月10日死於獄中，被判定為「自殺」。(Reuters)

明尼蘇達州民主黨參議員克洛布查爾（Amy Klobuchar）說：「總統要把這個爛攤子歸咎於民主黨，就好像在Coldplay樂團演唱會被拍到抱著公司女同事的那名總裁，把過錯歸咎於Coldplay樂團一樣。」

已婚的美國科技公司Astronomer行政總裁拜倫（Andy Byron），在Coldplay樂團演唱會上被拍到與公司人事女主管卡博特（Kristin Cabot）抱在一起後，已向公司辭職。

愛潑斯坦與大量美國政商名流交往密切，2019年7月6日因涉嫌性犯罪被捕後，於2019年8月10日死於獄中，被判定為「自殺」。特朗普2024年再次競選總統時承諾上任後公佈愛潑斯坦的「客戶名單」，揭露愛潑斯坦罪行以及他死亡背後的真相。

今年7月7日，美國司法部和聯邦調查局發佈聯合備忘錄，認定不存在愛潑斯坦「客戶名單」，而且不會發佈更多愛潑斯坦案的相關檔，這一結論在特朗普陣營內部引發質疑和不滿，特朗普近期多次就此發聲， 並指示司法部長邦迪（Pam Bondi）在取得法院批准後公佈大陪審團關於愛潑斯坦的調查材料。

但特朗普的部分支持者持續猛烈批評政府對愛潑斯坦性交易調查相關材料的處理方式。

本文獲《聯合早報》授權轉載。

