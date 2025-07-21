教宗譴責加沙戰爭野蠻　促和平解決衝突

加沙連日有尋求救援物資的民眾被以軍擊斃，教宗良十四世（Pope Leo XIV）於7月20日譴責加沙戰爭的「野蠻行徑」，批評是「集體懲罰」。他再次呼籲立即停火，並要求國際社會尊重國際法，以及保護平民的義務。



圖為2025年7月20日，教宗良十四世（Pope Leo XIV）在意大利岡道爾夫堡（Castel Gandolfo）主持三鐘經（Angelus）祈禱活動。（Reuters）

良十四世在三鐘經（Angelus）祈禱活動結束時稱：「我再次呼籲立即結束這場戰爭的野蠻行徑，和平解決衝突。」他又呼籲，國際社會應遵守人道主義法，禁止集體懲罰、濫用武力和強迫民眾流離失所。

對於加沙唯一一座天主教堂17日遭以軍砲擊，造成包括教區牧師在內3人死亡、10人受傷。良十四世也表示深切哀悼，稱需要對話、放低武器。以色列此前稱對事故表示遺憾，並表示正在調查。據指出，此前約有600位流離失所的巴勒斯坦平民棲身這座教堂，大部分是兒童。

據加沙衛生部和當地醫院稱，20日約有67人在加沙北部試圖獲取物資時被槍殺。有原本正等待麵粉的民眾稱，「坦克包圍了我們，槍聲和砲火如雨般落下，把我們困住了。我們被困了兩個小時」、「我再也不會回去了，餓死還比較好」。