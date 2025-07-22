美防長再撤走700名派駐洛杉磯海軍陸戰隊員　指洛城局勢恢復穩定

美國國防部發言人帕內爾（Sean Parnell）在7月21日表示，有鑑於洛杉磯的情況已經恢復穩定，國防部部長赫格塞思（Pete Hegseth）現已下令召回早前進駐的700名海軍陸戰隊員，另作部署。



帕內爾早在上周三就宣布防長指示，當時他是下令撤回2000名國民警衛隊隊員，帕內爾今次強調，海軍陸戰隊進駐洛城發出對不法行為無可容忍的明確訊號，稱他們的駐紮對「恢復秩序起到了重要作用」。

洛杉磯市市長巴斯（Karen Bass）對此表示歡迎，稱軍警撤出洛城是一場勝利，還批評總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）下令派駐軍警駐紮是違憲。

洛杉磯騷亂：2025年6月9日，美國加州洛杉磯，加州國民警衛隊成員在聯邦大樓的入口站成一排，而示威者則在附近聚集。（Reuters）

位於加州的洛杉磯上月因美國移民及海關執法局（ICE）大肆搜捕非法移民，進而引爆示威以致騷亂。特朗普則下令讓軍警進駐洛杉磯引發加州州長紐瑟姆（Gavin Newsom，又譯紐森）與巴斯的反對，被指動用武力對待美國人。雙方因此還引發官司，不過之後有裁決認定保留特朗普對加州國民警衛隊控制權。