美防長再撤走700名派駐洛杉磯海軍陸戰隊員 指洛城局勢恢復穩定
撰文：官祿倡
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美國國防部發言人帕內爾（Sean Parnell）在7月21日表示，有鑑於洛杉磯的情況已經恢復穩定，國防部部長赫格塞思（Pete Hegseth）現已下令召回早前進駐的700名海軍陸戰隊員，另作部署。
帕內爾早在上周三就宣布防長指示，當時他是下令撤回2000名國民警衛隊隊員，帕內爾今次強調，海軍陸戰隊進駐洛城發出對不法行為無可容忍的明確訊號，稱他們的駐紮對「恢復秩序起到了重要作用」。
洛杉磯市市長巴斯（Karen Bass）對此表示歡迎，稱軍警撤出洛城是一場勝利，還批評總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）下令派駐軍警駐紮是違憲。
位於加州的洛杉磯上月因美國移民及海關執法局（ICE）大肆搜捕非法移民，進而引爆示威以致騷亂。特朗普則下令讓軍警進駐洛杉磯引發加州州長紐瑟姆（Gavin Newsom，又譯紐森）與巴斯的反對，被指動用武力對待美國人。雙方因此還引發官司，不過之後有裁決認定保留特朗普對加州國民警衛隊控制權。
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