巴基斯坦情侶擅自結婚遭「榮譽處決」　女方沒求饒只說了這2句話

巴基斯坦驚傳一宗「榮譽處決」案件。



一對相愛的男女違背家人意願結婚，竟慘遭眾人槍決處死，過程還被拍成影片在網路瘋傳，當地政府7月21日宣布已逮捕11名涉案疑犯。

巴基斯坦一對男女違背家人意願結婚，慘遭眾人槍決處死，過程還被拍成影片在網路瘋傳。（X@KhaleejMag）

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綜合路透社等外媒，據巴基斯坦俾路支省政府調查，這宗悲劇發生在上個月，當地部落議會因兩人擅自結婚，下令處決這對夫妻。省長布格蒂（Sarfraz Bugti）聲明證實，已有11名疑犯被捕，所有涉案人員都將面臨起訴。

網路流傳的影片拍下荒漠中的行刑過程，女子接過一本《古蘭經》後向持槍的男子說道：

跟我走7步，然後你就可以開槍打死我。

當地警官透露，當時女子並未哭泣，也沒有求饒，反而冷靜說道：

你只能對我開槍，僅此而已。

女子轉身背對槍手後男子近距離開火，身中3槍後倒地不起。後來的畫面可見一名渾身是血的男子倒在女子身旁，而槍手仍持續向2具屍體開火。

巴基斯坦和印度許多保守家庭不允許子女若違背家族意願結婚，巴國人權委員會統計顯示，2024年當地至少發生405起「榮譽處決」案件，受害者多為女性。

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