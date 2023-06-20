印度少女與男友慘遭家人「榮譽處決」 屍身綁石頭丟落鱷魚河
撰文：ETtoday
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印度一對年輕情侶在女方家人反對後仍執意交往，結果卻遭家人「榮譽處決」槍殺。
更恐怖的是，女方家人甚至將兩人的遺體綁上石頭，直接丟入一條充滿鱷魚的河中。
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根據NDTV報道，印度中央邦18歲少女希瓦妮（Shivani Tomar）和21歲男友拉德西亞姆（Radheshyam Tomar）失蹤多日，男友的父親遍尋不着後決定報警。
因為女方的家人一直反對兩人交往，所以起初懷疑兩人是一起私奔，但村子裏卻沒有人看到他們倆離開。
最後在警方數小時的訊問之下，女方的家人才坦承，這對情侶已經在3日被他們槍殺，且屍體被綁上石頭丟進了昌巴爾河（Chambal river）中。
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警方表示，這條河流裏有2000多條短吻鱷和500多條淡水鱷。
在救援隊的協助下已經找到兩人的遺體，目前還在針對案情進行深入調查。
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