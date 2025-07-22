喬治王子12歲生日　王室po片慶生　媒體指與威廉小時候撞樣｜有片

英國王室的喬治王子（Prince George）7月22日（週二）迎來12歲生日，威廉王子（Prince William）與凱特王妃（Catherine，Princess of Wales）在社交平台分享喬治王子的新照片以及一條影片。有美國媒體指，喬治王子的長相與小時候的威廉王子越來越似，簡直是「一個餅印」。



威廉王子與凱特王妃上傳喬治王子的新照片，為他慶祝12歲生日：

據美國時人雜誌（People Magazine）報道，43歲的凱特王妃和威廉王子7月22日在其社交平台分享一張新照片，慶祝長子喬治王子的生日。這亦延續了兩夫婦過往的傳統：他們每年都會在3名孩子生日當天向公眾發布一張新照片，其中還包括今年10歲的夏洛特公主（Princess Charlotte）和7歲的路易王子（Prince Louis）。

威廉王子與凱特王妃分享三名子女的影片：

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報道指，這張照片由攝影師辛納（Josh Shinner）今年較早時候在諾福克郡（Norfolk）拍攝，照片中喬治小王子雙手靠在欄柵上，面帶微笑。報道認為照片中的喬治小王子與他的父親小時候驚人地相似。喬治王子穿上父親經常穿的鄉村風格服裝，包括一件藍白格紋襯衫，外面套一件棕色羊毛背心。