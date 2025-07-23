中國斥美國就南海問題無端指責　挑撥離間損害地區國家互信

中國常駐聯合國代表傅聰7月22日在聯合國安理會的高級別公開辯論會，駁斥美方代表在南海問題上對中國的無端指責。



傅聰批評，美國一直罔顧南海問題的歷史經緯和客觀事實，到處搬弄是非、挑撥離間，損害地區國家互信，美國至今不加入《聯合國海洋法公約》，但常常以「公約法官」身份自居，對他國指手畫腳、橫加干涉，何其可笑。



圖為2025年7月22日，聯合國安理會舉行「通過多邊主義與和平解決爭端促進國際和平與安全」高級別公開辯論會。（Reuters）

新華社報道，在當天題為「通過多邊主義與和平解決爭端促進國際和平與安全」的公開辯論會上，傅聰進行常規發言後，美國代表針對南海問題對中國進行無端指責。傅聰要求第二輪發言，對美國代表的發言予以回擊。

他批評，美方在南海地區部署包括陸基中程導彈在內的進攻性武器，以「航行自由」為名頻繁派遣大規模先進艦機到南海搞軍事偵察、演習，公然闖入中國領海領空。究竟是誰想搞亂南海、攪亂地區，人盡皆知；是誰在南海搞脅迫霸淩，威脅南海航行自由，不言自明。

5月17日，中國海警3502編隊在南海黃岩島海域進行艦艇編隊運動訓練（無人機照片）。（新華社）

傅聰重申，中國對南海諸島及其附近海域擁有不可爭辯的主權，中方在「南海仲裁案」問題上的立場一貫且明確，即不接受、不承認所謂「裁決」。中方一貫堅持同有關當事國在尊重歷史事實和國際法的基礎上，通過對話協商妥善處理涉海分歧。