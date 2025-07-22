基孔肯雅熱｜衞生署：輸入及本地傳播風險增加　跨部門會議明召開

廣東佛山近日錄得逾2,000宗基孔肯雅熱確診個案，而澳門亦有一宗輸入個案，尚未傳入本港。衞生署衞生防護中心表示，粵港澳三地一直按照行之有效的聯絡溝通機制，對涉及三地的傳染病進行聯防聯控工作，中心已充分掌握廣東省近日基孔肯雅熱的最新情況。中心會繼續與粵澳衞生當局保持緊密聯繫，採取適當的防控措施，預防基孔肯雅熱在本港傳播。



政府跨部門防治蟲鼠督導委員會將於明日（23日）召開會議，檢視蚊患最新情況及各部門的防治蚊患工作，並部署未來的防蚊工作。



中心總監徐樂堅表示，隨着夏季氣溫及雨量上升，本港蚊患情況預料會加劇，加上市民在暑假期間會較頻繁外遊，蚊傳疾病輸入個案及本地傳播的風險增加，呼籲市民應時刻做好防蚊控蚊及個人保護措施。



衞生防護中心稱已充分掌握廣東省近日基孔肯雅熱的最新情況。（資料圖片）

佛山錄得2285宗個案 澳門失守錄一宗輸入個案

根據佛山市衞生健康局公布，截至前日（20日），當地錄得2,285宗基孔肯雅熱確診個案。所有患者症狀輕微，暫時沒有錄得嚴重或死亡個案。澳門方面，當局在7月18日錄得當地今年首宗基孔肯雅熱個案，患者於潛伏期到過順德，被列為輸入個案。

衞生防護中心表示，粵港澳三地在傳染病防控、緊急應變及聯防聯控等方面一直合作無間。中心根據三地建立的傳染病通報機制，充分掌握廣東省近日基孔肯雅熱的最新情況。中心會繼續和廣東省、澳門衞生當局保持緊密聯繫，按照風險評估採取適當的防控措施，預防基孔肯雅熱在本港傳播。

衞生防護中心總監徐樂堅呼籲市民，應時刻做好防蚊控蚊及個人保護措施。（資料圖片／黃浩謙攝）

衞生防護中心：季蚊患加劇、市民暑假外遊致風險增加

衞生防護中心總監徐樂堅指，雖然本港今年暫時未錄得基孔肯雅熱的確診個案，但隨着夏季氣溫及雨量上升，本港蚊患情況預料會加劇，加上市民在暑假期間會較頻繁外遊，包括前往蚊傳疾病流行的地區，因此出現蚊傳疾病輸入個案及本地傳播的風險增加。他呼籲市民不論在本地或外遊時，都應時刻做好防蚊控蚊及個人保護措施。

為應對蚊傳疾病輸入的風險，中心港口衞生科已在各個口岸加強巡查，並會為抵港人士進行體溫篩查，為發燒旅客進行健康評估及在有需要時轉介他們到醫院作出跟進。中心亦會與航空公司和旅遊業界等持份者保持緊密聯繫，適時更新疾病資訊和健康建議。

中心並已去信全港醫生和醫院，提供最新流行病學資訊，並呼籲他們留意外遊回港的求診人士是否有基孔肯雅熱相關病徵。如發現病例，應即時轉介病人入院治理，並按既定機制向衞生署呈報，以展開流行病學調查及防控工作。