老牌脫口秀成政治祭品面臨收檔？　喜劇界眾星雲集到場力挺

美國哥倫比亞廣播公司（CBS）知名脫口秀主持人Stephen Colbert主持的老牌節目《The Late Show with Stephen Colbert》疑因抨擊母公司派拉蒙（Paramount）討好特朗普（Donald Trump）政府，而將於明年5月停播。但節目7月21日晚間播出時，Jimmy Fallon、Seth Meyers和John Oliver等業界名人紛紛到場力挺，以示不滿。



▼眾星到場力挺《The Late Show with Stephen Colbert》

就在電視台公布停播決定的2天前，Colbert在節目中抨擊CBS母公司派拉蒙支付給特朗普的訴訟和解金是「赤裸裸的賄賂」（a big fat bribe）。

外界猜測節目被砍原因，一是主持人「禍從口出」得罪上司，或是派拉蒙迫於政治壓力，急於討好特朗普政府，以換取關鍵合併交易獲批。

在周一晚上節目播出時，可以見到台下觀眾席坐着《The Tonight Show》主持人Jimmy Fallon、《Late Night with Seth Meyers》主持人Seth Meyers、《Last Week Tonight with John Olive》主持人John Oliver和《The Daily Show》主持人Jon Sewart，以及喜劇演員Adam Sandler等人。

他們跨台來到CBS的埃德蘇利文劇院（Ed Sullivan Theater），支持Colbert及表達對派拉蒙停播決定的不滿，並在台下喝啤酒、吃炸物、互相擊掌，氛圍輕鬆詼諧。

Colbert本人亦調侃節目被封殺一事：「各位，我要說的是，取消文化（Cancel culture）有些過頭了。」

《紐約郵報》指，《The Late Show with Stephen Colbert》雖然廣受好評，但每年卻開始虧損至少4000萬美元，而其每季預算原本就高達1億美元。

主持人自己說道：「4000萬美元是一筆不小的數目。我估計我們會損失2400萬美元，但派拉蒙又能把剩下的1600萬美元花在哪裡呢？」

節目遭停播，實際上意味着Colbert遭電視台解僱。對此，特朗普在Truth Social上發文稱：「我太喜歡Colbert被炒魷魚。他的才華比其收視率還要低。我聽說下一個是Jimmy Kimmel，他的才華甚至比Colbert還要少！Greg Gutfeld比他們所有人加起來都強，包括那個在NBC上毀掉曾經偉大的《Tonight Show》的白痴。」（網頁截圖）

特朗普此前指責哥倫比亞廣播公司在節目《60分鐘時事雜誌》（60 Minutes）的賀錦麗（Kamala Harris）訪問中對賀錦麗作出有利的剪輯，因此以干預選舉為由提告，索償200億美元，派拉蒙最終以支付1600萬美元與特朗普庭外和解。

正值此時，派拉蒙全球正尋求美國聯邦通訊委員會（FCC）批准其與天舞傳媒（Skydance Media）84億美元的合併交易。