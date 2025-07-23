哥倫比亞大學處罰近80參加撐巴示威學生　停學、開除及撤銷學位

美國哥倫比亞大學（Columbia University）去年爆發學生撐巴勒斯坦示威，哥倫比亞大學7月22日宣布懲罰涉事學生，包括開除學籍、撤銷學位等。一個學生活動組織表示，近80名學生受罰。外媒指，此舉正值學校與特朗普政府磋商，以嘗試恢復因學生舉行撐巴勒斯坦示威被撤銷的4億美元（約31.4億港元）聯邦撥款。



法媒報導，位於紐約的哥倫比亞大學正在與華府磋商，以恢復被特朗普取消的4億美元聯邦補助。特朗普政府今年3月對學校「閂水喉」，理由是學生在校園內舉行撐巴示威期間，校方未能保護猶太裔學生免受騷擾。

2025年6月20日，哥倫比亞大學撐巴勒斯坦的學運領袖之一、現已畢業的哈利勒（Mahmoud Khalil）在美國路易斯安那州移民拘留所獲釋後，向媒體發表講話。（Reuters）

哥倫比亞大學聲明指出，最新一波懲處源於今年5月的圖書館靜坐示威，以及去年春季校友周末紮營抗議活動。圖書館抗議活動干擾數以百計正在備考的學生，懲處包括「留校察看、停學1年至3年不等、撤銷學位和開除學籍」。

一個學生維權組織表示，近80名學生被告知將停學1至3年，或是開除。哥倫比亞大學在聲明中表示，大學司法委員會發布的措施還包括留校觀察和撤銷學位。

2025年5月21日，美國紐約市哥倫比亞大學（Columbia University）畢業典禮期間，一名哥倫比亞大學畢業生在地鐵站內拍照留影。(Reuters）

要求校方切斷與以色列所有財務關係的學生團體「哥倫比亞大學反種族隔離撤資運動」（CUAD）表示，圖書館示威相關懲處程度，「遠遠超出以往針對行動講座或與巴勒斯坦無關的佔領建築物活動所祭出的處分」。