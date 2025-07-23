澳洲首創「氣候移民簽證」　圖瓦盧逾80％公民申請　爭280名額

澳洲政府7月23日公布最新數據，顯示位於太平洋的島國圖瓦盧（Tuvalu）共8750名申請者向澳方申請「氣候移民簽證」，希望經此定居澳洲，申請人數佔圖瓦盧人口高達82%，不過澳方今年名額只有280個，意味中籤率僅約3%。



澳洲在去年同圖瓦盧締約並落實這項由澳方首創的簽證計劃，旨在履行一項由位於荷蘭海牙聯合國國際法院（International Court of Justice，簡稱ICJ）作出的裁決，該裁決規定各國在防止氣候變遷方面有何法律義務，以及被裁定涉污染氣候的國家應該付出何種代價。

2024年9月6日，太平洋島國圖瓦盧， 圖為世界銀行（World Bank）行長彭安傑（Ajay Banga）來到人口最多的一個群島視察。（Reuters）

根據圖瓦盧2022年的人口普查數據，當時共有10,643人，這個備受全球暖化衍生極端氣候和海平面上升衝擊的島國僅有26平方公里，目前9座珊瑚礁中有2座已遭海水淹沒。

美國太空總署（NASA）去年8月資料指，圖瓦盧的海岸線自1993年以來每年均上升，至去年已累計上升共14厘米。