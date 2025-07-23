泰國代總理：將降低與柬埔寨外交關係等級

泰柬軍方今年5月在一處尚未劃界的爭議地區短暫交火、造成1名柬埔寨士兵死亡，此後雙方關係持續惡化。當地時間7月23日，泰國代理總理普坦發表聲明，將降低與柬埔寨的外交關係等級，召回泰國駐柬埔寨大使，驅逐柬埔寨大使出境，並已指示泰國外交部提交抗議信。



泰國早前指控柬埔寨在有爭議的邊界地區埋設地雷，導致3名泰國軍人受傷；但金邊方面表示，這些士兵偏離了雙方同意的巡邏路線，並誤觸了過去數十年來戰爭遺留下來的地雷。

泰國當局表示，3名軍人16日在泰國東北部烏汶叻差他尼府（Ubon Ratchathani）及柬埔寨普里維希省（Preah Vihear）之間主權爭議地帶的泰國側進行例行性巡邏時遭地雷炸傷，其中1人失去1隻腳，指控柬國新設地雷。

泰柬邊界過去也曾發生流血衝突。圖為2011年2月8日的一次，當時一名柬埔寨士兵守衛著11世紀的柏威夏寺廟，邊境兩側的局勢依然緊張。(Getty)

柬埔寨國防部周一（22日）發佈聲明否認曾埋設新地雷，反指泰國軍人偏離兩國同意的巡邏路徑，進入仍有未爆地雷的地區。

泰國陸軍同日稱在7月18日至20日期間，軍方在接近泰軍被炸傷地點的區域發現了10枚新近埋設的俄製PMN-2型地雷，而這型地雷並非泰國所使用或儲備。

泰國外交部稱此為「對泰國主權與領土完整的明確侵犯」，「徹底違反國際法的基本原則」。泰國宣布將正式譴責柬埔寨違反「渥太華公約」（Ottawa Convention），並要求柬方承擔責任。此外，泰軍也會在巡邏邊界地帶時加強警戒。