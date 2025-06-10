泰國柬埔寨衝突持續　兩國互相大幅縮短簽證期限

柬埔寨宣佈將泰國遊客的簽證有效期縮短至七天，泰國也做出相應的回應，並計畫切斷與鄰國柬埔寨的電力和互聯網服務。



《曼谷郵報》報導，泰國外交部發言人尼孔德在星期一（6月9日）下午的新聞發佈會上說，柬埔寨縮短了泰國遊客的簽證有效期。

對於經陸路抵達柬埔寨的泰國公民，持護照的泰國公民在柬埔寨的停留時間從14天縮短至七天，持邊境通行證的泰國公民的停留時間從15天縮短至七天。

泰國也做出回應，將持護照經陸路抵達柬埔寨的遊客在泰國的停留時間從60天縮短至七天，持邊境通行證經陸路抵達柬埔寨的遊客在泰國的停留時間從15天縮短至七天。

圖為2025年3月5日一名士兵在泰柬邊境Prasat Ta Muen Thom地區站崗（NurPhoto via Getty Images）

泰柬軍隊5月28日在邊境有主權爭議的沖博地區發生短暫交火，造成一名柬軍士兵死亡，此後兩國的邊境局勢持續緊張。雙方軍隊星期天（8日）會談後決定後撤回至去年的位置。

柬埔寨航空遊客可在泰國停留最多60天。柬埔寨將按原計劃，從星期二（10日）起將泰國航空遊客的停留時間從14天延長至60天。

尼孔德稱，泰國安全部門將向國家安全委員會提議，切斷目前向柬埔寨存在賭場和詐騙中心的地區提供的電力和互聯網服務。

他還透露，當局還將提議泰國控制可能在柬埔寨被濫用的技術或跨國犯罪的產品供應。

本文獲《聯合早報》授權轉載。

