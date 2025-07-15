泰柬邊境緊張　柬埔寨首相：2026年正式實施兵役制

柬埔寨首相洪馬內（Hun Manet，又譯洪瑪奈）7月14日宣布，政府計劃在明年起正式實施近20年前就決定的義務兵役制度，還指將盡快修訂其中條例，讓服役時間由原定的一年半增至兩年。



洪馬內在當日出席柬埔寨國家憲兵成立32周年活動，他指當局因應防衛需求及現實情況，這才做出實施兵役制度的決定，還強調此舉將增強柬埔寨國防，並培養年青人的國家責任感。

他還提議增加國防開支，要求泰國無條件重開此前因泰柬邊境局勢升級而關閉的過境口岸。美國廣播公司（ABC）報道指，柬埔寨今年將7.39億美元的資金用於國防，佔總預算的最大份額。

柬埔寨的兵役制度於2006年通過，不過卻從未實行，根據規定，年齡介乎18歲至30歲之間的柬埔寨公民無論男女都需要服兵役，不過女性可根據自身意願選擇是否服役。泰國長期以來對年滿20歲的男性徵兵，通過年度抽籤儀式決定他們會否入伍。

2025年7月3日，泰國曼谷，泰國前總理佩通坦（Paetongtarn Shinawatra）前往泰國政府大樓參加新內閣的宣誓儀式，在儀式上她將宣誓就任文化部長。此前，泰國憲法法院暫停佩通坦的總理職務。（Reuters）

柬埔寨與泰國自今年5月因領土爭議導致關係緊張，一名柬埔寨士兵因邊境衝突升級而喪命。泰國總理佩通坦（Paetongtarn Shinawatra）上月18日與洪馬內父親洪森的通話泄露，因通話涉及邊境局勢且被指貶損泰國軍隊，她本人因事件被暫停職務。