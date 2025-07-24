俄烏第3輪談判展開　土耳其外長致開幕辭

俄羅斯與烏克蘭就俄烏戰爭舉行的第三輪談判，7月23日下午7時（香港時間24日凌晨12時）左右於土耳其伊斯坦堡（Istanbul）契拉昂宮舉行。繼俄方代表團和烏方代表團抵達伊斯坦堡後，土耳其外長菲丹（Hakan Fidan，又譯費丹）、情報機構負責人卡倫（Ibrahim Kalin）以及總參謀長居拉克（Metin Cavusoglu）也已抵達現場。土耳其外長致開幕辭。



塔斯社引述消息人士證實，談判於23日下午7時開始。俄羅斯代表團由總統助理梅金斯基（Vladimir Medinsky）率領，烏克蘭代表團則會由國家安全與國防委員會主席烏梅羅夫（Rustem Umerov）帶領。

俄烏雙方早前於5月16日和6月2日在伊斯坦堡舉行2輪談判，並達成交換數千名戰俘和陣亡士兵遺體的協議，惟未在停火方面取得任何突破。

圖為2025年6月2日，俄烏代表團在土耳其舉行和平談判，烏克蘭代表團由國防部長烏梅羅夫（Rustem Umerov）帶領參加。（Reuters）

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）14日曾威脅指，除非俄方在50天內達成和平協議，否則將對俄羅斯及購買其出口能源產品的國家實施「二級制裁」。