2025全球護照指數｜新加坡免簽193地奪冠 香港免簽169排第幾？
撰文：官祿倡
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英國恒理環球顧問事務所有限公司（Henley & Partners）日前發布2025年「恆理護照指數」（或稱「亨利護照指數」），根據國際航空運輸協會（IATA）數據進行評估，依據可免簽證前往的目的地數量為各地護照排名得出結果。報告顯示，新加坡護照因可以免簽前往全球227個目的地中的193個地方而奪冠，香港特區護照則可以免簽169個地方排名17，較去年升2名。
報告指出，亞洲有國家或地區的護照排名較去年提升，日本與韓國護照均可以免簽證前往190個地方，並列第二。
而在大中華地區方面，澳門名列第31，可免簽進入144個地方；台灣護照排第33名，可免簽進入139個地方。除新加坡與香港等地外，報告指中國內地護照今年排名第60，較去年升2名，可免簽進入83個地方。報告分析，排名上升與北京近年來對他國開放免簽數量增多有關。
報告還顯示，歐洲護照排名表現依然強勁，榜單排名第三與第四有多個歐洲國家並列，其中7個歐盟成員國的護照並列第三，包括法國、德國、意大利和西班牙等，均可免簽證進入189個地方。
此外，恒理環球也指出，過去10年間有16個國家的護照排名下降，其中美國降幅第二大，排名下降8位；英國降幅是第四大，排名下降5位。恒理環球行政總裁斯蒂芬（Juerg Steffen）分析指，這其實同英國與美國更為嚴格的入境措施以及對移民採取愈來愈保守的政策有關，認為降低人們在移居上的流動性並「正在重塑投資移民格局」。
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