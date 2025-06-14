Pizza外賣預測戰爭？以軍襲伊朗前夕　美國防部「薄餅指數」急升

以色列6月13日突襲伊朗，伊方措手不及，多名高級官員遇害。然而，美國防部所在地五角大樓附近的薄餅店，卻似乎在事前預測到以軍這一絕密軍事行動。外媒報道，當相關薄餅店外賣訂單激增，反映了軍事人員可能連夜加班以應對潛在的地緣衝突。因此「五角大樓薄餅指數」（Pentagon Pizza Index）愈高，意味着衝突愈有可能發生，而以軍發動軍事行動前，薄餅店的訂單數量的確一度急增。



英國《每日郵報》（Daily Mail）報道，社交媒體X用戶「五角大樓薄餅報告」（Pentagon Pizza Report）一直有監察五角大廈和白宮附近薄餅店的線上訂單，並發布店舖繁忙時間的截圖。

該帳戶於當地時間6月12日晚上發布一張位於五角大樓附近薄餅店客流激增的數據照片，它當時指，截至美東時間下午6時59分，五角大樓附近幾乎所有薄餅店的業務量都大幅增加。

除了薄餅外賣量急增外，該用戶在數小時後再上傳照片，顯示五角大樓附近酒吧的客流量異常地低，並寫道：「這可能預示着五角大樓今晚會很忙。」

以色列其後於美國東部時間晚上8時對伊朗發動了首次空襲，隨着時間推移，「五角大樓薄餅報告」指出五角大樓附近的薄餅店外賣量正持續急劇增加。

直到美東時間晚上11點左右，距五角大樓第二近的外賣客流量甚至達「極多」的情況。

報道指，「五角大樓薄餅指數」曾成功預測多場衝突，1989年美國入侵巴拿馬、1991年波斯灣戰爭甚至以色列2024年對伊朗發動導彈襲擊前夕，五角大樓附近的薄餅外賣量皆有出現激增的情況。

左圖：外媒2025年6月13日報道，當「五角大樓薄餅指數」（Pentagon Pizza Index）愈高，意味着地緣衝突愈有可能發生。圖為負責監察指數的社交媒體X用戶頭像。（X@PenPizzaReport）右圖：2025年6月13日，伊朗導彈襲擊以色列城市特拉維夫，當地煙霧滾滾。（Reuters）

報道提到，五角大樓中雖然有很多快餐店，卻唯獨沒有薄餅店。因此「五角大樓薄餅指數」雖並非嚴謹的數據指數，但其背後的邏輯也不是毫無道理。