泰國柬埔寨開火原因：通話風波總理停職、邊境地雷事件　外交降級

泰國（Thailand）和柬埔寨（Cambodia）7月24日在邊境爆發軍事衝突，雙方互控對方施襲，泰國表示衝突已造成泰方至少11人死亡。泰柬關係近來急劇轉壞，可追溯到5月泰柬軍隊在邊境爭議領土駁火後，泰國總理佩通坦（Paetongtarn Shinawatra）與柬埔寨前首相、參議院主席洪森通電話，卻爆出錄音外泄的「叔叔」風波，近日再發生泰軍7月16日在邊境地區巡邏遭地雷炸傷事件，兩國7月23日分別宣布要把外交關係降級，至今進一步發展成軍事對峙。



5月28日駁火事件

當日清晨，泰柬兩國軍隊在具有主權爭議、位於泰國烏汶府與柬埔寨北部柏威夏省接壤處的沖博地區駁火，造成1名柬埔寨士兵死亡，兩方均指控對方首先開火。

2025年6月6日，泰國曼谷，在泰柬兩國發生邊境衝突後，有泰國民眾在柬埔寨大使館前舉著泰國國旗及標語示威。（Reuters）

事後兩國領導人通話，同意盡快解決糾紛，但邊境局勢仍然緊張，據泰國軍方6月7日稱，由於柬埔寨向邊境加派軍隊，泰國也決定向該地區增派軍隊。

6月18日「叔叔」風波

佩通坦與洪森通話，冀為事件降溫，但錄音於6月18日被媒體曝光，其中佩通坦自稱「侄女」、稱洪森為「叔叔」，並稱泰軍將領是「瘋子」和「對方的人」，引發輿論譁然，佩通坦因此事備受抨擊，更要停職。

洪森則痛斥佩通坦，稱柬埔寨基於善意才同意調整爭議邊境的軍隊部署，還曾因此獲泰國前總理他信和佩通坦父女倆致謝；然而事後泰方卻反咬一口，向外界宣稱柬埔寨「撤軍」，如同遭泰方背叛。洪森還解釋自己此前將通話錄音轉發給柬方約80名政要，推測是其中有人對佩通坦不當言論感到憤怒，才決定曝光錄音。

兩國之後也繼續圍繞此事件爆發爭拗。

右圖：2023年8月22日，柬埔寨金邊，柬埔寨人民黨主席洪森在記者會上發表演說。（Reuters）右圖：2025年6月19日，泰國曼谷，佩通坦（Paetongtarn Shinawatra）在泰柬通話洩露後，在政府大樓舉行記者會。（Reuters）

7月16日邊境地雷事件

泰國表示，5名軍人7月16日在泰國東北部烏汶叻差他尼府（Ubon Ratchathani）及柬埔寨普里維希省（Preah Vihear）之間主權爭議地帶附近進行巡邏時遭地雷炸傷，其中1人失去1條腿。泰國指控柬方新設地雷導致事件，並下令關閉4處邊境關口。

事發在烏汶叻差他尼府（Ubon Ratchathani）沖博克（Chong Bok）邊境，是次短暫交火未有造成人員傷亡。(Google Map)

柬埔寨國防部22日聲明否認埋設新地雷，反指泰國軍人偏離兩國同意的巡邏路徑，進入仍有未爆地雷的地區。

7月23日外交關係降級

泰方23日宣布，將降低與柬埔寨的外交關係等級，召回泰國駐柬埔寨大使並驅逐柬埔寨駐泰國大使。

柬埔寨則同樣宣布降級，回應稱把對泰外交關係降至代辦級第二等。

兩國關係就此跌至冰點，並於24日再次爆發軍事衝突。