泰柬衝突｜停火令生效　泰軍指控柬埔寨違反協議｜最新

泰國（Thailand）與柬埔寨（Cambodia）軍方7月24日於邊境地帶發生交火後，連日發生邊境衝突，泰軍批評柬方炮擊泰平民區，泰方多次出動F-16戰機轟炸柬埔寨邊境一帶的軍事設施，又有出動無人機等。

泰國軍方官員稱已關閉所有邊境檢查站。柬埔寨國防部則指控泰軍向其部隊開火，譴責泰軍「魯莽且殘暴的軍事侵略」。泰國外交部則稱，柬埔寨軍隊早上向泰軍事基地發射「重型炮火」，並襲擊了包括醫院在內的民用區域。衝突導致雙方至今34人死亡。泰國軍方早前稱死者包括一名8歲男童。《香港01》會持續報道泰柬衝突的最新情況。



1020：泰國代總理蓬探稱，泰柬邊界發生小衝突後，現已回復平靜。

0943：泰國軍方表示會在當地時間29日早上10時與柬埔寨軍方對話。

7/29 0915：停火令生效後，泰國軍方發言人指控柬埔寨向多個地方發動攻擊，泰軍已採取適當措施自衛。

18:05 泰國代總理蓬探表示，泰國已同意停火，相信雙方將帶有誠意執行停火協議。

2025年7月28日，馬來西亞普特拉賈亞（Putrajaya），在新聞發布會後，柬埔寨總理洪馬奈（Hun Manet，左）、馬來西亞總理安華（Anwar Ibrahim，中）和泰國代總理蓬探（Phumtham Wechayachai，右）握手合影。（Reuters）

18:00 柬埔寨首相洪馬內（Hun Manet）表示，感謝美國總統特朗普（Donald Trump）果斷介入調解，又感謝中國政府在外交斡旋中作出的努力與參與。

洪馬內同時感謝泰國代總理蓬探（Phumtham Wechayachai）在對話中發揮積極作用。洪馬內堅信今天會談的結果，將為雙方數十萬人恢復正常生活提供大好機會。

17:55 馬來西亞總理安華（Anwar Ibrahim）出席記者會時表示：在會談後，泰國與柬埔寨均表示願意立即無條件停火，停火將於當地時間今晚午夜開始。

安華又指，泰國和柬埔寨將恢復兩國總理、外交部長和國防部長之間的直接溝通。

1514：馬來西亞官員表示，泰柬領袖開始會晤。

泰柬衝突：圖為2025年7月28日，泰國代總理普坦（右）與柬埔寨首相洪馬內（左）於馬來西亞布城舉行會談。馬來西亞首相安華及中美駐馬來西亞大使亦在場。（Reuters）

1434：洪馬內已經抵達吉隆坡，準備出席會晤。

柬埔寨首相洪馬內7月28日下午抵達吉隆坡，準備出席與泰國的停火談判。（柬中時報照片）

1118：泰國代總理普坦表示，獲美國、中國及馬來西亞接觸，嘗試緩和局勢。

7/28 1009：泰柬領袖會面前夕，柬埔寨指控泰軍炮轟當地；並否認柬軍部署PHL-03火遠程火箭炮的消息。

泰柬衝突：圖為2025年7月27日，柬埔寨奧多棉吉省一批撤離的民眾在臨時避難所輪候食物。（Reuters）

2225：《曼谷郵報》指，由於距離柬埔寨邊境更遠的地方也開始受炮擊影響，泰國政府在更多社區、學校和醫院展開疏散行動。

美國國務卿分別與泰柬通話

2011：美國國務院又稱，魯比奧與泰國外長通話。

2003：美國國務院表示，美國務卿魯比奧已經與柬埔寨方面通話，他敦促柬埔寨政府立即為局勢降溫，同意停火。

泰柬互指對方炮擊平民區

1857：泰國、柬埔寨互控對方炮擊平民區，柬埔寨指多間民宅被炸毀，正核實傷亡情況，泰國則指有19間醫院遭炮火波及，其中11間醫院要關閉。

泰國2025年7月27日指多間醫院受來自柬埔寨的炮火波及，圖為有醫院的窗戶損毀，現場一片混亂（REUTERS）

泰國柬埔寨領袖周一大馬會晤

1752：馬來西亞表示，柬埔寨首相洪馬內與泰國代總理普坦周一將在馬來西亞會晤，討論為邊境衝突局勢降溫。

1710：泰媒Khaosod報道，據泰國空軍27日下午表示，派出F-16戰機轟炸柬埔寨邊境一帶的軍事設施。

1557：泰國與柬埔寨連續第4日在邊境駁火，泰方批柬軍炮擊平民區，柬方則指多地受襲，泰軍出動重炮、無人機等，當地官員指，隨着局勢持續緊張，27日上午有約10萬在泰的柬埔寨公民緊急回國。

2025年7月27日，泰國批評柬埔寨炮擊泰平民區（Thai Public Relations Department）

1507：泰國與柬埔寨爆發邊境衝突後，7月26日突有消息傳出指老撾與非法越境的柬埔寨武裝分子也在邊境駁火，柬方10人被捕。老撾與柬埔寨之後均否認消息，老撾一方指，泰柬兩軍駁火期間，曾有10枚炮彈落入老撾境內，但目前未知是由哪一方發射。

泰國：打擊電騙行動觸動利益集團

1418：現遭停職的泰國總理、目前擔任文化部長的佩通坦指，暴力事件是由柬埔寨方面挑起，她指泰國打擊電騙的行動觸動利益集團。

《泰國頭條新聞》報道，她指泰國、老撾和緬甸三國曾聯合開展打擊電騙行動，期間她保持與柬方面的私人聯繫，了解到柬方對泰未經協商展開整治行動不滿，她稱「此次衝突的根本原因在於柬埔寨方面挑釁，同時與泰方打擊電話詐騙集團有關，事實非常清楚，但不應讓事情複雜化。」

泰國總理佩通坦遭法院裁定停職，2025年7月1日在曼谷回應傳媒提問（Reuters）

1230：柬埔寨首相洪馬內表示26日曾與特朗普通電話，重申支持即時及無條件停火，並指示外相與美國國務卿魯比奧會談。

1216：泰柬雙方27日互相指控對方當天早上炮轟邊境地區。

0300：泰國代理總理普坦（Phumtham Wechayachai）在Facebook稱，泰國希望看到柬方展現真誠意願。

0150：泰國《國民報》（The Nation）引述泰國陸軍第二軍區司令部消息稱，泰柬邊境大部份戰鬥區域的暴雨致使邊境沿線被迫臨時停火。

0055：泰國方面說，衝突導致21名泰國人死亡，包括13名平民和8名軍人，柬埔寨則指，衝突導致13名柬埔寨人死亡、71人受傷。

2332：特朗普稱，他剛與柬埔寨總理通話，正致電泰國代理總理，將要求雙方停火。

2240：根據雙方公佈的數據，衝突已造成數百人傷亡，逾10萬民眾被迫撤離。聯合國安理會於美國東部時間25日就泰柬邊境衝突召開緊急閉門會議，泰柬雙方各自提出以和平手段解決爭端。

2026：泰國公共廣播電台報道，泰國空軍周六派出兩架F-16型戰鬥機和兩架「鷹獅」（Gripen）戰鬥機襲擊柬埔寨軍事目標。據媒體報道，衝突期間，有炮彈落入老撾一側、造成老撾民眾房屋和財產損失一事，泰國指武器來自柬方，泰國對此深表遺憾。

1820：新華社報道，老撾軍方消息人士否認軍方與柬埔寨武裝人員交火的消息；老撾軍方權威媒體《人民軍報》則表示沒有收到相關通報。

1640：央視7月26日引述老撾軍方稱曾與多名非法越境的柬埔寨武裝份子駁火，10人被捕。

1541：泰國軍方回應有炮彈落入老撾一事，稱經核查並與老撾方面協調確認，這些炮彈並非來自泰國軍隊的武器，而是柬埔寨軍隊所發射。泰方就事件對造成老撾民眾房屋和財產損失深表遺憾。

1520：柬埔寨民航部門宣布，禁止所有航班飛越柬埔寨與泰國衝突區域。

1424：央視引述老撾占巴色省（Champasak，又譯占巴塞）特種作戰部隊公布的文件，指泰柬兩國24至25日交火期間，有10枚炮彈落入該國境內，但未知這些炮彈來自哪國。

泰柬第三天交火

1156：泰國軍方去信美、中、俄、英、法、日、澳等26國，指控柬埔寨軍方先發動攻擊，批評對方針對泰國平民、社區及醫院，嚴重侵犯泰國主權。

1106：柬埔寨國防部指，該國有13人死於今次衝突，包括5名士兵及8名平民；另外有超過3.5萬人被迫逃離家園。

泰柬衝突：圖為2025年7月26日，泰國四色菊府大批民眾到臨時收容中心棲身。（Reuters）

0854：泰柬雙方26日早上於兩國邊境地區再次交火。泰國軍方稱，柬埔寨軍人首先向泰國士兵開火，泰軍其後還擊。

0610：聯合國安理會閉門會議討論泰柬局勢，柬埔寨常駐聯合國代表呼籲和平解決爭端，並稱柬方要求立即無條件停火。

0255：柬埔寨批評泰國軍隊在柬埔寨境內的邊境地區使用國際禁用的集束彈藥，對平民、排雷人員和社區構成直接且無差別的威脅，行為嚴重違反國際人道主義準則，泰方回應稱，泰方使用集束彈藥旨在增強打擊軍事目標的能力，軍事行動是遵從對稱原則，泰國未簽署《集束彈藥公約》，不受公約約束。

2250：泰國宣布在與柬埔寨接壤的8邊境地區實施戒嚴。此8地區包括尖竹汶府（Chanthaburi）的7個區和達叻府（Trat）的1個區。

泰柬均稱支持馬來西亞提出的停火提議

2235：泰國表示原則上同意馬來西亞的停火提議。

同日較早前，柬埔寨首相洪馬內（Hun Manet）也指，他支持馬來西亞首相提出的、與泰國停火的提議。

2058：泰國方面7月25日公布軍方用無人機襲擊柬埔寨武器庫的影片與相片。

泰軍2025年7月25日發布泰軍無人機轟炸柬埔寨武器庫的照片（Thai Army/Handout via REUTERS）

2025年7月25日，泰國軍方用無人機轟炸柬埔寨的武器庫（Thai Army/Handout via REUTERS）

2031：中國外長王毅表示近日柬埔寨、泰國邊境爆發衝突，令人痛心和擔憂，他指這一問題根源是當年西方殖民者造成的遺禍。

1933：柬埔寨首相洪馬內（Hun Manet）指，他支持馬來西亞首相提出的與泰國停火的提議。

撤離平民達13.8萬人

1703：泰國衛生部指，自7月24日以來，從邊境撤離的平民已達13.8萬人，也有428個醫院病人。

1513：聯合國安理會7月25日下午（香港時間26日凌晨）將召開緊急會議，討論泰柬衝突問題。

1427：泰國外交部發言人表示，不需要第3國斡旋。

泰柬軍方連續兩天爆發衝突，圖為2025年7月25日，泰國軍方的火炮部隊正開火。（Reuters）

邊境12個地點發生衝突

1401：泰國軍方表示，和柬埔寨在邊境沿線的12個地點發生衝突。

1334：泰國副總理兼交通部部長素利亞表示，已經指示交通部部長助理、泰國民航局局長及7家泰國的航空公司代表與外交部開會，制定計劃協助在柬泰國公民回國。

1214：泰國代總理蓬探警告，與柬埔寨的軍事對峙正在升級，並朝戰爭方向發展。

1210：泰國軍方譴責柬埔寨使用長距離武器針對平民地區，形容對方的野蠻行為導致無辜平民傷亡；柬埔寨則指控泰國使用大量集束彈。

連續兩天駁火16死

1131：泰國衛生部表示，截至25日清晨，最少有15人死於衝突，另外至少10萬名邊境居民需要疏散；柬埔寨則指有1名平民喪生。

泰柬衝突：圖為2025年7月25日，泰國陸軍的車輛在武里南府的道路上行駛。（Reuters）

0438：英國外交部建議，除非必要，否則不要前往柬埔寨部分地區。

0211：美國國務院敦促立即停止泰柬衝突中的敵對行動。

1212：泰國衛生部表示，在與柬埔寨的衝突中，有包括1名軍人在內14名泰國人死亡，另有46人受傷，其中包括32名平民和14名軍人。

2302：泰國撤離大量邊境居民，他們獲安排到庇護地點。

路透社引述當地官員報道，邊境有86條村落共約4萬居民轉移到較安全地點。

2025年7月24日，泰國撤離大量邊境居民，他們獲安排到庇護地點（Reuters）

2254：柬埔寨指泰軍空襲波及世界文化遺產，造成柏威夏古蹟受損，柬文化部批評泰方破壞文化遺產。

2233：《紐約時報》記者Sun Narin指，正前往泰柬邊境地區的柬埔寨一側，當地Samraong地區有居民指至今仍聽到槍聲。

2013：泰國旅遊與體育部長索拉翁（Sorawong Thienthong）當晚表示，事發地點位於偏遠邊境地區，遠離主要旅遊城市，預計對整體旅遊業影響有限。

1920： 泰國軍方表示，軍事行動可能還會持續一段時間，但稱只針對柬埔寨軍事目標發動襲擊，旨在迫使柬埔寨領導人進行談判。

1913：據《柬中時報》報道，泰軍空襲波及世界文化遺產，造成柏威夏古蹟受損。

1844：馬來西亞總理稱，今日（24日）將與泰柬兩國領導人會談，希望雙方停止衝突並開始談判。

1735：泰國代總理蓬探（Phumtham Wechayachai）指，談判只能在泰柬雙方停火後才能進行。

1722：泰國代總理稱，柬埔寨向泰國發射重型炮彈卻沒有明確目標，造成平民死亡。他稱泰國還沒有宣戰，衝突目前並未溢出至其他省份。

1709：泰國衛生部稱，截止當地時間下午2點（香港時間下午3點），與柬埔寨的衝突已經造成泰國11平民及1名軍人死亡，至少24平民、7軍人受傷。

1640：泰媒Thai Enquirer報道，下午3時許，有炮彈擊中泰國東部四色菊府（Sisaket）干他拉叻縣（Kantharalak District）的中心地區。

1542：泰國衛生部表示，11位泰國平民和1名軍方人員在與柬埔寨的衝突中死亡。當局譴責柬埔寨襲擊醫院，稱其行動可被視為戰爭罪，要求柬埔寨對此負責。

泰國批評柬埔寨施襲平民區，圖為泰國一個加油站起火後，建築物變焦黑（X@กองทัพบก Royal Thai Army）

1452：泰國軍方稱，與柬埔寨的衝突已造成9名平民死亡，包括一名9歲男童。

1423：柬埔寨首相致函聯合國安理會，要求就泰柬邊境交火進行干預。

1405：泰國外交部指柬埔寨對包括醫院在內的平民區發動襲擊，造成人員傷亡，敦促柬埔寨停止其一再嚴重違反國際法的行為。

1324：泰國宣布關閉與柬埔寨接壤的所有邊境口岸，稱目前有爭議邊境6個地點仍在持續交火。3位平民受重傷，包括一名5歲男童。

1314：柬埔寨國防部於周四譴責了其所謂的泰國軍隊「魯莽且殘暴的軍事侵略」，指責鄰國向其部隊開火併違反了旨在緩和緊張局勢的協議。柬埔寨在聲明中表示：泰國戰鬥機已被部署並向一條道路投下了兩枚炸彈。

綜合外媒報道，泰國軍方稱於上午7時35分發現有柬埔寨無人機在泰軍基地附近盤旋，之後有6名全副武裝的柬方士兵逼近泰國基地，還在基地圍欄前發生對峙，強調泰國士兵喊話試圖避免衝突。

柬埔寨國防部7月24日表示，柬軍在柬泰邊境遭到泰國軍隊襲擊，隨後作出反擊。泰國軍方則指，是柬方先向泰國東北部素林府的軍事基地開火，期間一名泰國士兵受傷，軍方稱，已派出6架F－16戰機戒備，並部署無人機和武裝部隊，其中一架戰機向柬方發射導彈並摧毀一個目標。

泰軍續指，在早上對峙後稍晚的上午8時20分，柬埔寨軍隊就向Ta Muen寺廟東邊200米的泰國軍事基地方向開火，而泰方在半小時後回擊，強調柬方在附近社區設立陣地，批評此舉形同「用平民作『人盾』（used civilians as human shields）」。

泰國代理總理蓬探（Phumtham Wechayachai）當日稍晚指，泰柬邊境局勢微妙，須謹慎處理並採取符合國際法的措施。

泰國柬埔寨衝突：泰國柬埔寨互控對方施襲，圖為7月24日，泰國東北部素林府（Surin）一枚火箭彈襲擊導致一棟房屋受損，前方可見血跡。（Reuters）

自今年5月泰柬軍方在一處尚未劃界的爭議地區短暫交火、造成1名柬埔寨士兵死亡以來，雙方關係持續惡化。

此次交火前，泰國周三（23日）晚宣布召回駐柬埔寨大使，並驅逐柬埔寨駐泰大使。柬埔寨亦採取反制措施，將對泰國外交關係降至最低的二級級別，召回全數駐泰外交人員，及驅逐所有泰國駐柬外交人士。