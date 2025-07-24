特朗普政府閂水喉　哥倫比亞大學與華府達和解　破財逾2億美元

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）上任來連番削減政府支出，就連受聯邦政府資助的大學都受影響，慘遭「閂水喉」，還因此引發一系列官非。哥倫比亞大學（簡稱哥大）7月23日宣布與特朗普政府達成和解協議，將支付逾2億美元（約15.7億港元）和解金，以恢復聯邦政府對校內科研經費的支持。



根據協議，哥大除了要在未來3年內向聯邦政府支付2億美元外，還需要再支付2100萬美元，用以結束美國平等就業機會委員會對校園發起的調查，並承諾加強外部監督。

《華盛頓郵報》引述白宮一位高級官員表示，協議會確保哥倫比亞大學在招募、招生或大學計劃方面不會有非法的種族歧視。

哥大代理校長希普曼（Claire Shipman）指出協議具重要性，不僅確保大部份研究資金恢復、重啟校方與特朗普政府的合作關係，還保留哥大在招聘教職員、學生方面的自主性與權威。

2024年4月25日，美國紐約市，大批學生繼續在哥倫比亞大學校園自建的營地抗議華府的加沙政策。圖為營地內一面巴勒斯坦旗幟隨風飄揚。（Reuters）

特朗普政府指控去年校內爆發支持巴勒斯坦示威的哥大縱容校內出現「反猶主義」等情況，還在今年3月要求哥大接受華府要求，作出整改，否則就削減高達4億美元的聯邦援助資金，連帶還將凍結每年高達13億美元的資金。哥大當時予以否認，還與華府爆發官司。

哥大校方幾週後作出妥協，包括徹底改革學生紀律處分程序、使用「反猶主義」的新定義，以及將中東研究項目置於副教務長的監督之下等。