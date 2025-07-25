南非私人遊獵園發生慘劇　39歲CEO遭自家大象攻擊、踩踏當場慘死

人類真的能完全馴服野生動物嗎？南非著名的「岡瓦納私人遊獵保護區」（Gondwana Private Game Reserve）近日發生一宗震驚社會的意外，一名野生動物保護區的千萬富翁主人，在驅趕大象時遭攻擊身亡。這事件不僅令人惋惜，也再度引發人們對於野生動物互動風險的關注。



根據《每日郵報》報道，事發於7月22日上午8點，地點為南非西開普省的岡瓦納私人遊獵保護區。當時39歲的共同擁有者暨CEO法蘭索瓦・克里斯汀・康拉迪（Francois Christiaan Conradie），正試圖引導一群大象離開遊客住宿區。沒想到，一頭重達六噸的非洲公象突然暴衝，先用象牙攻擊他，接着反覆踩踏。儘管在場護林員奮力搶救，最終仍無法挽回康拉迪的性命。

康拉迪除了經營保護區外，也擔任 Caylix 集團行政總裁，專注於自然資源管理與地產開發，生前活躍於多個國際保育論壇。他擁有動物學、動物研究、商業與行銷等榮譽學位，員工形容他是熱愛自然、對大象充滿熱情的企業家。他經常親自拍攝大象，是一位結合科學與商業遠見的傑出領導者。

他的妻子拉伊達（33歲）在得知噩耗後悲痛欲絕，兩人已結婚10年，育有三名年幼的兒子，分別為6歲、11歲和12歲。這個家庭原本住在距離開普敦約30英里的葡萄酒重鎮斯泰倫博斯，拉伊達任職於全球財務顧問公司Moore Stephens，夫妻倆原本是備受社會尊敬的專業家庭。

岡瓦納私人遊獵保護區是一處佔地2萬7千英畝的野生動物園，為南非頂級五星級狩獵旅館之一。距離開普敦僅4小時車程，位於知名的花園大道旅遊路線上，吸引大量國際遊客前來體驗「非洲五霸」（獅、水牛、犀牛、獵豹、大象）。每晚雙人住宿費用高達900英鎊（約港幣9千5百元），事故發生當時園區已全面滿房。

南非警方表示，目前事件仍在調查中。岡瓦納保護區隨後發表聲明悼念康拉迪，讚譽他為一位受人敬重的領袖、忠誠的丈夫與三個孩子的慈愛父親。聲明中寫道：「FC不只是領導者，他是一位導師、遠見家，也是卓越非凡的人。」保護區呼籲外界給予家屬空間與隱私，並希望在調查未結案前避免過度揣測。

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