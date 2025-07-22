恐怖繼父涉「木薯餅下毒」殺19歲兒　竟是為這事　還想嫁禍妹妹

巴西傳出命案，一名19歲少年吃下有毒木薯餅後，雖然被緊急送到醫院治療，後來仍被宣告不治死亡。



調查發現兇手竟然是他的繼父，因為不滿他計劃搬離家中，就下毒在食物中把人殺害。

恐怖繼父「木薯餅下毒」殺死19歲兒子 竟是為這事 還想嫁禍妹妹（01製圖）

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事件發生在聖貝爾納多-杜坎普市（São Bernardo do Campo），19歲少年盧卡斯（Lucas Santos）12日吃下姑姑送的木薯餅後身體不適，被緊急送到當地醫院治療，後來被確認腦死身亡。

盧卡斯的母親表示，丈夫的妹妹當天做了木薯餅，丈夫拿到家中一一分給所有家人，盧卡斯拿了一個並且吃下肚，結果晚餐後不久就開始身體不舒服。

警方調查發現，繼父桑托斯（Ademilson dos Santos）不但說詞矛盾，而且他是負責把木薯餅送到家中每一個成員手中的人，15日將他逮捕：

雖然他試圖把責任推到妹妹身上，說是妹妹主動提供的，但其實是他要求妹妹製作。

警方懷疑，桑托斯疑似因為不滿盧卡斯為了新戀情要離開家中，所以在木薯餅中下毒，甚至發現他之前曾向牧師告解，有想殺死盧卡斯的念頭，目前正在等待驗屍結果。

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