泰國軍方向26國發函：柬埔寨率先開火並襲擊平民

據央視新聞報道，泰國陸軍情報局7月26日通過駐外武官渠道，向26個國家發出正式函件，稱柬埔寨軍隊是率先發動攻擊一方，柬方的攻擊針對泰國平民、社區和醫院，嚴重侵犯泰國主權。



此次發函的對象包括美國、中國、俄羅斯、法國、英國、德國、澳洲、日本、韓國、土耳其、巴基斯坦、加拿大、新西蘭、瑞士、比利時、意大利、白羅斯以及東盟國家等。

泰方指出，柬軍不僅開火在先，還非法進入泰國領土埋設殺傷人員地雷，違反《渥太華禁雷公約》（Ottawa Treaty），導致2名泰國士兵截肢，多人受傷。

泰國批評柬埔寨施襲平民區，圖為泰國一個加油站起火後，建築物變焦黑（X@กองทัพบก Royal Thai Army）

函件發布前，泰國陸軍情報局已在總指揮部召開駐泰外國武官會議，詳細通報自7月24日爆發衝突以來的進展。

泰國軍方在會上重申，重視與柬埔寨的雙邊關係及國際義務，並堅持通過各層級溝通機制，包括邊境聯合委員（JBC）、地區邊防協調會（RBC）及總指揮部級別對話（GBC）解決爭端，推動局勢降溫。

泰柬軍方連續兩天爆發衝突，圖為2025年7月25日，泰國軍方的火炮部隊正開火。（Reuters）

會議期間，外國駐泰武官及代表對局勢表達關切，並希望雙方能儘快通過外交談判解決衝突，表示願全面支持泰國軍方的相關努力。

7月25日夜間，柬埔寨國防部則發表聲明稱，泰國7月24日對柬埔寨發動了蓄意、無端和非法的軍事攻擊。