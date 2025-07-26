訪日遊客再創新高　百貨店銷售表現卻持續向下　實用產品跑贏大市

日本6月的外國遊客到訪人數再創新高，惟當地百貨公司就未能受惠，更連續五個月錄得跌幅，但有部分產品則持續有良好銷路。



日本時裝及美容專門媒體SEVENTIE TWO（セブツー）7月26日報道，日本百貨店協會25日公布全國百貨店6月的銷售表現，全國70間公司合共178間百貨店中在6月的銷售額錄得4615億日元，比去年同期減少7.8%，亦是連續五個月出現下滑。

日本在6月雖然有337.78萬人次的外國旅客到訪，比去年同期升7.6%，惟他們的消費並非流入百貨公司。報道提到，百貨公司的免稅產品銷售持續不振，除了連續急挫4個月，更與去年比大減40.6%。無論是札幌、東京、名古屋及大阪的百貨公司無一倖免，東京的百貨銷售又出現雙位數跌幅。

過去幾年裏，每逢黃金周或國慶長假，中國遊客在日本百貨店前排隊掃貨的場面，是許多日本媒體爭相報道的經典鏡頭。（ANN NEWS截圖）

協會公布的數據顯示，今年有大約50萬人在百貨公司購買免稅產品，比去年同期減少13.8%，消費額平均減少31.2%，兩者都有持續大幅下落的迹象。其中名牌手袋、鞋類及銀包等貴價品則受到去年同期加價前夕，大批顧問搶購影響，導致目前銷路欠佳。

不過像太陽眼鏡和晴雨兩用傘等季節產品的銷情則非常理想，另外化妝品整體銷量雖洞減少6.3%，但UV防曬及保護皮膚相關銷售表現卻逆市上升。