Z高達馬沙、愛瑪中尉出戰日本參議院選舉？ 製作公司即割席
撰文：張子傑
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日本參議院選舉曲終人散，執政自民黨如何慘敗成為不少人討論焦點，但亦有政黨因為將老牌動畫《機動戰士高達》的角色「擺上台」而惹爭議。
事件源於7月18日，左翼政黨令和新選組（れいわ新選組）在YouTube上載片段，為其中一名候選人岡本麻彌（岡本麻弥）拉票。該段片段在台場Diver City外的獨角獸高達像外拍攝，黨魁山本太郎以一身cosplay打扮——一頭金髮、戴上太陽眼鏡、穿上紅色無袖上衣，驟眼一望令人聯想到Z高達的角色馬沙。
無獨有偶的是，岡本麻彌本身是老牌聲優（配音員），亦有在Z高達聲演在愛瑪中尉，而她在該拉票宣傳片中身穿的綠色上衣與愛瑪在劇中的形象相近。
她被山本問到自己曾在日本多套著名動畫作品獻聲，如此地位為甚麼仍決定出選參議院時，指聲優發表政治言論比普通職業更不被接受，稱這種行業經常因為角色或公司形象問題，遭經理人公司要求「不要發表政治言論」。
日本在2023年實施發票制度，動畫工作者及聲優等自由業者首當其衝，岡本當時就挺身而出表明反對，成為有意參政原因。她在宣傳片中提到，希望透過流行文化和動漫接觸對政治漠不關心的人。
山本形容像岡本這類人是「瀕臨滅絕的罕有品種」，因此外界應該保護他們，並成為國會議員為大家發聲。不過岡本最終在這場選戰結局與自己聲演的愛瑪一樣「戰死沙場」，她沒獲足夠票數晉身國會。
而高達的製作公司、前身為日昇動畫（Sunrise）的萬代南夢宮影像製作22日發聲明，指有候選人穿上令人聯想到高達角色形象的服裝及場面，並拍片在網上進行選舉活動，強調有關情況未獲公司許可，公司亦沒有特定支持的候選人。
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