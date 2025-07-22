Z高達馬沙、愛瑪中尉出戰日本參議院選舉？　製作公司即割席

日本參議院選舉曲終人散，執政自民黨如何慘敗成為不少人討論焦點，但亦有政黨因為將老牌動畫《機動戰士高達》的角色「擺上台」而惹爭議。



事件源於7月18日，左翼政黨令和新選組（れいわ新選組）在YouTube上載片段，為其中一名候選人岡本麻彌（岡本麻弥）拉票。該段片段在台場Diver City外的獨角獸高達像外拍攝，黨魁山本太郎以一身cosplay打扮——一頭金髮、戴上太陽眼鏡、穿上紅色無袖上衣，驟眼一望令人聯想到Z高達的角色馬沙。

無獨有偶的是，岡本麻彌本身是老牌聲優（配音員），亦有在Z高達聲演在愛瑪中尉，而她在該拉票宣傳片中身穿的綠色上衣與愛瑪在劇中的形象相近。

她被山本問到自己曾在日本多套著名動畫作品獻聲，如此地位為甚麼仍決定出選參議院時，指聲優發表政治言論比普通職業更不被接受，稱這種行業經常因為角色或公司形象問題，遭經理人公司要求「不要發表政治言論」。

日本參議院選舉：在Z高達聲演愛瑪中尉的聲優岡本麻彌（左）與所屬政黨令和新選組黨魁山本太郎於台場獨角獸高達像前拍宣傳片。（網上圖片）

日本在2023年實施發票制度，動畫工作者及聲優等自由業者首當其衝，岡本當時就挺身而出表明反對，成為有意參政原因。她在宣傳片中提到，希望透過流行文化和動漫接觸對政治漠不關心的人。

Z高達的其中一張海報：愛瑪中尉和馬沙，背景是高達，與令和新選組的宣傳片畫面相比，是否有一種「如有雷同，實屬巧合」的感覺？（X/@bwnnwd 圖片）

山本形容像岡本這類人是「瀕臨滅絕的罕有品種」，因此外界應該保護他們，並成為國會議員為大家發聲。不過岡本最終在這場選戰結局與自己聲演的愛瑪一樣「戰死沙場」，她沒獲足夠票數晉身國會。

而高達的製作公司、前身為日昇動畫（Sunrise）的萬代南夢宮影像製作22日發聲明，指有候選人穿上令人聯想到高達角色形象的服裝及場面，並拍片在網上進行選舉活動，強調有關情況未獲公司許可，公司亦沒有特定支持的候選人。