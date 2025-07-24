一個為守護鯨魚勇抗日本的船長：被窮追猛打14年　遭下紅色通緝令

據央視新聞報道，長久以來，日本的捕鯨行為和捕鯨文化不斷遭到國際社會的廣泛譴責。當地時間7月22日，總部位於美國的保羅沃森船長基金會宣佈，國際刑警組織已解除13年前依據日本要求對知名反捕鯨活動家、「海洋守護者協會」創始人保羅沃森（Paul Watson）下達的紅色通緝令。國際刑警組織同日向美聯社和法新社證實了此事。



自2012年5月我在德國法蘭克福首次被捕以來，日本捕鯨團體已經對我窮追猛打14年。這是一場由資源無限的強大國家發動的、令人難以置信的追捕，但我終於自由了。 保羅沃森船長基金會22日在社交平台X（原推特）上引述沃森的回應寫道

據悉，現年74歲的沃森也通過「海洋守護者協會」法國分會發表聲明稱，國際刑警組織的這項決定「結束了14年來出於政治動機的迫害，並凸顯了日本在南大洋鯨魚保護區進行捕鯨活動的公然非法性」：

對我來說，這是一次小小的正義勝利；對鯨魚來說，卻是一次重大的正義勝利。

世界各地均有支持者發起呼籲釋放保羅沃森的運動。（X@CaptPaulWatson）

日本政府誓要令他消失 堅持捕獵國民已不怎麼吃的鯨魚背後藏暗黑真相（點圖放大了解更多）：

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沃森1950年出生於加拿大多倫多，現擁有加拿大、美國雙國籍。作為一名素食主義者，他長期在世界各大洋上奔波，專注保護鯨魚，因此廣受環保人士、動物權益倡導者等群體歡迎，但也有批評者也質疑他所採用的手段過於激進。

2008年，沃森和「海洋守護者協會」同日本捕鯨船隊對抗的經歷，被拍為紀錄片《護鯨大戰》，引發人們對公海捕鯨議題的關注。2012年5月，他因哥斯達黎加的引渡令在德國被拘留。同年9月，應日本和哥斯達黎加的請求，國際刑警組織對沃森發布了紅通令。

日方要求發布紅通令的依據是，沃森涉嫌在2010年與一艘日本「捕鯨科研船」發生衝突。按照日方說法，沃森當時命令自己船隻的船長向日方船隻投擲爆炸物，妨礙了對方執行公務，要求將沃森引渡至日本受審。沃森和他的團隊則否認了這些指控。

紅通令本身並不是逮捕令，而是一種請求各國執法機構協助的通報。國際刑警組織成員國在接到紅通令後，會根據自己的法律程序和國際義務決定是否採取行動。但正是依據這份來自日本的「通緝請求」，沃森去年7月在丹麥自治領地格陵蘭島被捕，面臨可能最高15年的監禁。

不過，由於丹麥政府拒絕了日方的引渡要求，沃森去年12月便獲釋，回到現居地法國。丹麥司法部當時解釋說，這是因為日本方面拒絕就沃森可能面臨的刑期時間給出充分保證：即如果沃森在日本被判刑，其在丹麥的已在押時間不會被計入他在日本的刑期。

7月22日，國際刑警組織發言人證實，國際刑警組織檔案管理委員會（CCF）已將沃森從紅通名單中移除。發言人表示，這一決定並不代表該組織對此次案件或2010年日方指控的「是非曲直做出判斷」，而是「基於國際刑警組織的數據處理規則」，並考慮到了丹麥拒絕引渡沃森這一「新的事實」。國際刑警組織還在聲明中提到，除了丹麥外，此前也有其他國家拒絕引渡沃森；而日本在此案中態度異常「積極」，這一點「可能表明該案件存在政治因素」。

對此，沃森在法國的律師威廉·朱利耶（William Julie）說，CCF能承認該案存在「政治因素」，就使這一決定「在其法律屬性之外具有象徵性意義，而不僅是純粹的刑事執法考量」，意義重大。此外，據朱利耶說，CCF解除紅通令的其他考量還包括認為沃森只是「間接參與」2010年風波，但受到的指控「明顯不成比例」，且事件本身已經相當久遠。

「海洋守護者協會」法國分會23日表示，這是「一場道德和象徵性的勝利」。但該協會負責人拉米婭·埃塞姆拉利（Lamya Essemlali）指出，這並不意味着沃森完全恢復行動自由，因為日本本國對沃森的逮捕令依然有效，其他國家仍可以基於與日本的雙邊引渡協議或其他合作機制，對他進行逮捕。

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長久以來，日本官方一直將捕鯨、食鯨視為一種「傳統文化」，多次舉辦相關活動，維持食鯨文化，並向民眾推廣，但其過度違規捕鯨一直被國際社會詬病。當前，日本、冰島、挪威是世界上唯三仍允許商業捕鯨的國家。

1948年，國際社會依照《國際捕鯨公約》設立國際捕鯨委員會（IWC），日本1951年加入該委員會。1986年，IWC通過《全球禁止捕鯨公約》，日本一度被迫結束商業捕鯨，但很快轉而以「科學研究」為名在西北太平洋、南極附近海域等從事所謂「調查捕鯨」。國際海洋生物保護團體指認日本以「科研」之名，行「商業」之實，每年獵殺數以百計鯨魚。

多年以來，日本一直遊說IWC成員國，特別是新加入成員國支持恢復商業捕鯨。但在聯合國國際法院2014年裁定，日本科研機構在南大洋捕鯨違反《國際捕鯨公約》，日本政府2018年在IWC巴西年會上推動恢復商業捕鯨的提案再次失敗之後，日本以存在「嚴重分歧」為由，直接宣佈退出IWC，並於2019年重啟商業捕鯨。

需要指出的是，雖然鯨魚肉曾經是日本人口重要的肉食來源之一，但隨着對捕鯨的限制和食物種類的增加，日本國內的鯨肉市場當前事實上已大幅縮水。至於日本政府為何執着於捕鯨產業，綠色和平組織駐日本分支機構的前工作人員曾透露，捕鯨是日本政府運作的，是龐大的官僚結構，有研究預算、年度計劃，涉及有關官員的職業晉升和養老保險諸多利益。而有關的選區與政客也一樣有同樣的密切的利益關係。

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