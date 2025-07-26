他信否認家族矛盾引發泰柬衝突　稱不干涉內政　支持軍事手段解決

泰國前總理他信（Thaksin Shinawatra）7月26日回答泰媒問題，否認泰國與柬埔寨軍事衝突是因其家族與柬埔寨前首相洪森（Hun Sen）家族矛盾導致，並將責任歸咎柬方。他信堅稱不干涉內政，以及支持泰國採用軍事手段解決危機。



他信24日在社交平台X（舊稱Twitter）上發文：「許多國家都關注泰柬衝突，並主動提出協調。所以我感謝大家，但我請求給予一些時間，因為我們必須讓泰國軍方好好教訓洪森的狡猾。」

他信：泰國軍方應「教訓」洪森

當他周六（26日）被問及是否利用私人關係與其他國家溝通時，他信承認有幾個國家提出調解。但重申此事應由兩國自行解決，如果直接談判失敗，任何第三方調解都將無效。

他信的女兒、現遭停職的總理佩通坦（Paetongtarn Shinawatra）與洪森的通話錄音於6月流出，爆出她喊洪森「叔叔」、對泰國軍方不敬，導致輿論嘩然。他信兩週前表示和洪森的舊日友情不再，痛斥對方給佩通坦下套。

右圖：2023年8月22日，柬埔寨金邊，柬埔寨人民黨主席洪森在在記者會上發表演說。（Reuters）右圖：2025年6月19日，泰國曼谷，總理佩通坦（Paetongtarn Shinawatra）在泰柬通話洩露後，在政府大樓舉行記者會。（Reuters）

他信周六強調這並不是個人糾紛，兩個家族之間也不存在矛盾。他解釋說，升級完全是柬埔寨自身行為造成的：「有一天，柬埔寨調動了1.2萬軍隊到我們的邊境。我當時非常憤怒，打電話給洪森，質疑他們為甚麼這麼做。我們的孩子都是兩國領導人，為甚麼要開戰？他問應該怎麼做，我說我們必須開啟對話。」

但他也強調應該允許讓泰國軍方解決危機： 「軍方必須按照他們認為正確的戰略行事，而我國政府並未干預。我們支持他們的努力，即使其他國家呼籲停火，我們也沒有阻止他們。軍事行動尚未結束，必須完成。」

2024年8月22日，泰國前總理他信（Thaksin Shinawatra）在曼谷參與一個名為「泰國願景」的活動前與商人交談。（Reuters）

雖然有些國家願意為兩國調解，但他信堅持任何討論都必須在泰國國家安全委員會（NSC）層面進行，而非外部遊說。