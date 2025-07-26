泰國柬埔寨衝突︱老撾受波及　與非法越邊境柬埔寨武裝分子駁火

泰國與柬埔寨的衝突持續，鄰國老撾（又譯寮國）亦受到波及。央視7月26日引述老撾軍方稱曾與多名非法越境的柬埔寨武裝份子駁火，並指泰柬交火期間曾有炮彈落入境內。



老撾軍方的聲明指，事發於24至25日之間，當地占巴色省（Champasak）與泰國烏汶府（Ubon Ratchathani）交界地區有多名柬埔寨武裝分子非法越境，軍方隨即展開行動，與對方交火。

事件中一共導致3死1傷，另外有10名柬埔寨武裝分子被捕，並繳獲多枝步槍及多枚手榴彈。

2025年7月25日，泰國軍方用無人機轟炸柬埔寨的武器庫（Thai Army/Handout via REUTERS）

占巴色省的武裝部隊同日亦表示，在24至25日泰柬交火期間，有大約10枚炮彈飛越邊境地區，落入當地境內，但未知這些炮彈來自哪個國家。而泰柬兩國暫時未有回應事件。

另外泰國《民意報》（Matichon）稱，占巴色省部分地區有民居疑遭泰柬衝突影響而受損，但目前尚未確定實際損失情況。