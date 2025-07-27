日本侏羅紀樂園開幕　首日即遇颱風+機器故障　無阻遊客熱情

日本沖繩，主打侏羅紀恐龍的叢林探險樂園，在週六（7月26日）開幕營業。沒想到第一天，就遇到「雙颱」范斯高（Francisco）和竹節草（Co-May）的雲系來攪局，讓樂園內忽風忽雨、陰晴不定。除此之外，樂園門口刷號碼牌的機器，也在開門後沒多久故障。儘管如此，開園第一天，還是吸引不少日本遊客，上門光顧。



在開幕前兩小時，JUNGLIA沖繩樂園門口已排起長龍，許多遊客早早到場等候入園。有沖繩遊客表示，他們想早點進入樂園，因此感到相當焦躁。而來自福岡的遊客則透露，前一晚大家都因為期待而睡不着，感到既緊張又興奮。

沖繩最大主題樂園，主打侏羅紀恐龍叢林探險，已在25日開幕。（官網圖片）

這座主打侏羅紀恐龍的叢林探險樂園在周六正式開幕，卻不幸遇上「雙颱」的天氣影響。樂園開幕當天，雨勢斷斷續續，伴隨著強風和毛毛雨。受颱風影響，作為樂園地標的「地平線氣球」整天停止運行。天氣狀況反覆無常，忽下忽停的雨勢間或夾雜強風，樂園內甚至一度出現大太陽。

除了天氣不佳外，樂園的營運也遇到技術問題。開門營業後不久，門口的刷票機就發生當機情況。雖然遊客可以透過手機免費取得號碼牌，但這項服務在開場沒多久後就停止提供。儘管面臨諸多挑戰，這些狀況仍無法阻擋遊客們的熱情。一位沖繩遊客表示，他們想要盡情地熱鬧一下，玩完回家就能馬上睡着。來自福岡的遊客則簡單地評價說，樂園內的一切都很好玩。

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這座新樂園的門票價格不菲，12歲以上成人的一日券要價8800日圓；若想享受SPA服務，門票價格甚至突破萬元，幾乎與東京迪士尼樂園相當。即使如此，當地居民仍然期待這座沖繩首座大型主題樂園能為當地帶來無限商機，希望能吸引日本國內觀光客以及外國遊客，讓沖繩更加熱鬧繁榮。

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