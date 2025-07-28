泰國柬埔寨衝突｜兩國領袖28日吉隆坡會談　洪馬內指中方代表出席

繼馬來西亞公布消息後，泰國政府7月27日確認，泰國代總理普坦（Phumtham Wechayachai）與柬埔寨首相洪馬內（Hun Manet），將於28日將在馬來西亞會晤，討論為邊境衝突局勢降溫。洪馬內深夜也在網上表示，他將率領柬埔寨代表團參加在吉隆坡舉行的特別會議，會議由馬來西亞主辦、美國協辦，中國代表也將參與其中。



泰國政府27日週日表示，普坦此行是應馬來西亞總理安華邀請，會談定於當地時間28日下午3時開始，作為東盟論壇主席國的馬來西亞已通知泰國政府，柬埔寨總理洪馬內將出席會談。

在此之前，安華呼籲雙方停火，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）也稱兩國願就停火達成協議。

而在會晤舉行前，泰國軍方27日表示，柬埔寨軍隊當日向包括平民住宅附近在內的多個地區發射了砲彈，並正在調動遠程火箭發射器，形容局勢依然緊張，質疑柬埔寨軍隊可能正在準備加強軍事行動，以便在談判前的最後階段造成最大程度的破壞。

中國外交部：將為推動停火止戰發揮建設性作用

中國外交部同日表示，柬埔寨和泰國是搬不走的鄰居，也都是中國的友好鄰邦。希望雙方從兩國人民的共同利益出發，保持冷靜克制，盡快停火止戰，通過對話協商和平解決分歧，早日恢復邊境地區和平穩定。

發言人又稱，柬、泰都是東盟重要成員。連日來，東盟方面積極推動柬泰停火，中方對此表示讚賞，歡迎一切有利於緩局降溫的努力。中方將秉持公道公允立場，繼續同柬、泰保持密切溝通，積極勸和促談，為推動停火止戰發揮建設性作用。