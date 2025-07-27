泰國柬埔寨衝突｜泰軍：柬軍部署PHL-03火箭炮　泰邊境8府發警報

泰國與柬埔寨連續第4日在邊境駁火。泰國媒體報道，泰國軍方就柬埔寨在邊境附近部署中國製造的遠程PHL-03火箭炮發出警告，此前該導彈曾導致平民死亡。泰國第二軍區7月27日（週日）亦發出警告，表示擔心柬埔寨軍隊可能準備發射PHL-03遠程火箭炮，可能影響泰國臨近柬埔寨邊境8個府。



泰國與柬埔寨的衝突來到第4日，儘管馬來西亞27日（週日）傍晚表示，泰國與柬埔寨的領導人將於28日（週一）在馬來西亞舉行會面。

據泰國媒體Thai Examiner27日較早時候報道，軍方高層官員對來自柬埔寨的威脅發出警告。

泰國軍方就PHL-03火箭炮系統發出警告：

安全任務協調主任薩瓦斯蒂少將（Wanchana Sawasdee）警告稱，柬埔寨已將中國製造的PHL-03火箭炮發射器部署道泰國邊境附近。對此，泰國明確表示：如果這些武器威脅到泰國平民，泰國方面將進行打擊。

據報道，PHL-03是一款性能強大的中國多管火箭炮發射系統。它可以從一輛8×8輪機動車上發射12枚300毫米火箭。導彈的最大射程達130公里，這使得柬埔寨的發射陣地能夠直接覆蓋泰國的九個府，包括烏汶府（Ubon Ratchathani）、四色菊府（Si Sa Ket）、素林府（Surin）、武里南府（Buriram）、呵叻府（Nakhon Ratchasima）、沙繳府（Sa Kaeo）、北柳府（Chachoengsao）、尖竹汶府（Chanthaburi ）和達叻府（Trat）。

據泰國《國家報》（The Nation）同日報道，第二軍區已向8個府發出警告，其中包括：烏汶府、四色菊府、素林府、武里南府、益梭通府（Yasothon）、黎逸（Roi Et）、瑪哈沙拉堪（Maha Sarakham）和呵叻（Nakhon Ratchasima）。

值得注意的是，如果同時發射，PHL-03可以覆蓋420萊（約67萬平方公尺）的土地，這幾乎相當於八個足球場的面積。

2018年7月22日至23日，中國西北戈壁沙漠，中國人民解放軍第78旅的砲兵在實彈演習中準備使用PHL-03型多管火箭砲系統。（中國國防部官網）

就泰方指控柬埔寨部署PHL-03火箭炮系統，柬中時報26日曾引述國防部發言人瑪麗淑潔達上將（Maly Socheata）報道，強調按照當前局勢，柬方根本沒有必要動用PHL-03火箭炮。

瑪麗淑潔達上將強調，泰方說法純屬捏造，旨在轉移外界視線、掩飾其侵略行徑。

她批評泰方蓄意散播虛假信息，試圖抹黑柬埔寨，並混淆視聽。