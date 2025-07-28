泰國柬埔寨衝突｜兩國領袖今吉隆坡會談　魯比奧：美方已派員協助

泰國代總理普坦（Phumtham Wechayachai）與柬埔寨首相洪馬內（Hun Manet），將於7月28日在馬來西亞吉隆坡會晤，討論為邊境衝突局勢降溫。美國務卿魯比奧（Marco Rubio）表示，國務院官員正在馬來西亞協助泰柬兩國實現和平。



路透社報道，魯比奧在27日晚的聲明中發表上述言論，並重申他和美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）都期望盡快結束衝突，並會繼續與各國的保持聯繫，密切關注局勢發展。

魯比奧此前曾分別與泰國、柬埔寨的外長通話，敦促他們立即緩解緊張局勢；特朗普則直言，在泰柬兩國停火前，美國不會與它們達成貿易協議。

泰柬軍方連續兩天爆發衝突，圖為2025年7月25日，泰國軍方的火炮部隊正開火。（Reuters）

洪馬內此前透露，吉隆坡舉行的特別會議，將由馬來西亞主辦、美國協辦，而中國代表也將參與其中。泰國政府則提到，會談預定於28日下午3時開始。