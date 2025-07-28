韓聯社：韓國向華府提出「讓美國造船業再次偉大」合作計劃

韓聯社7月28日引述多名消息人士稱，韓國25日向美國提出名為「讓美國造船業再次偉大」（Make American Shipbuilding Great Again，MASGA）的造船合作計劃，項目金額達到數百億美元。



報道指，韓國產業通商資源部長官金正官上周五在紐約與美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）會晤，並向對方介紹了MASGA項目。

韓國：圖為2005年3月1日，韓國首爾一名女子手持韓國和美國國旗。（Getty）

該合作項目包括韓國民營造船公司對美投資以及融資擔保，項目金額料將達到數百億美元但具體金額將在後續磋商中進行調整。

另外，韓國進出口銀行、韓國貿易保險公社等金融機構或將為MASGA項目提供金融支援。

這張攝於2020年6月10日的照片中，韓國巨濟市，可以看到散裝貨船在韓華海洋造船廠附近調試交付船。（Getty）

報道指，韓國造船業處於全球領先地位，而美國則正努力推動本土造船業復興，因此造船合作被視為韓方在與美國貿易磋商中的重要談判籌碼；而盧特尼克則對計劃表示滿意，並作出較積極的回應。