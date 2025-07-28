中美貿易談判｜港媒：美國高級別商務代表團本週訪華
撰文：王海
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中美雙方7月28日（週一）將在瑞典舉行第三輪貿易談判之際。《南華早報》27日引述兩位知情人士報道，一個美國高級商務代表團將於本週訪華，這次訪問由美中貿易全國委員會（US-China Business Council）組織，代表團將由聯邦快遞（Fedex）行政總裁蘇布拉馬尼亞姆（Rajesh Subramaniam）率領。
據報道，訪華商界領袖的完整名單及其日程安排尚不清楚，但兩位消息人士均表示，波音公司（Boeing）高層和美中貿易全國委員會主席斯坦（Sean Stein）肯定會隨團訪問。
一位消息人士表示：「預料代表團將會與中方官員會面，可能是為了重啟商業談判。」
報道指，美中貿易委員會過往定期組織與重大外交活動同時進行的訪華活動，並與中方高層官員會面。去年的訪問恰逢北京舉行的一次重要政策會議，蘋果、波音、高盛和美光科技的高層都參與了該訪問團。
上述的訪華行程假如最終成行，將是自美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）今年4月初開打關稅戰以來，美國最高級的商界代表團訪華。
此後，中美兩國同意了為期90天的「休戰協議」，美國商務代表團28日（週一）將在瑞典與中方官員舉行最新一輪的高層貿易談判。
報道指，市場預計，關稅戰休戰協議將獲得延長，中國將同意購買更多美國商品，類似在2020年，特朗普首個總統任期內達成的協議。
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