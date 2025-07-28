特朗普晤施紀賢　對普京感失望　將縮短停火限期至10到12日

英國媒體7月28日報道，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）在會見英國首相施紀賢（Keir Starmer，又譯施凱爾或斯塔默）時表示，他將為俄烏戰爭停火設定一個新的10到12天的最後期限，突顯他對俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）不斷拖延戰事的不滿。



據路透社報道，特朗普在蘇格蘭與施紀賢會面時指，他對普京感到失望，將縮短本月較早前提出，讓俄烏戰事在50日內停火的期限。

2025年7月28日，蘇格蘭特恩貝里（Turnberry），美國總統特朗普（Donald Trump，右）與英國首相施紀賢（Keir Starmer，左）在特朗普旗下的特恩貝里高爾夫俱樂部會面時握手。（Reuters）

特朗普向媒體表示：「我對普普京總統很失望，我要將我給他的50天期限，縮短到更短的天數，因為我已經知道最後的結果是怎樣。」

特朗普又指：「我將設定一個新的最後期限，從今天起計，大約10日或12日，沒有理由繼續等待，我們完全沒有看到任何進展。」

2025年7月28日，蘇格蘭特恩貝里（Turnberry），美國總統特朗普（Donald Trump，中）在其擁有的特恩貝里高爾夫俱樂部與英國首相施紀賢（Keir Starmer，左）及其妻子維多利亞（Victoria Starmer，右）舉行會面。（Reuters）

報道指，特朗普曾多次對普京不顧美國努力結束戰爭，繼續對烏克蘭發動攻擊表示憤怒。