特朗普晤施紀賢 對普京感失望 將縮短停火限期至10到12日
撰文：王海
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英國媒體7月28日報道，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）在會見英國首相施紀賢（Keir Starmer，又譯施凱爾或斯塔默）時表示，他將為俄烏戰爭停火設定一個新的10到12天的最後期限，突顯他對俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）不斷拖延戰事的不滿。
據路透社報道，特朗普在蘇格蘭與施紀賢會面時指，他對普京感到失望，將縮短本月較早前提出，讓俄烏戰事在50日內停火的期限。
特朗普向媒體表示：「我對普普京總統很失望，我要將我給他的50天期限，縮短到更短的天數，因為我已經知道最後的結果是怎樣。」
特朗普又指：「我將設定一個新的最後期限，從今天起計，大約10日或12日，沒有理由繼續等待，我們完全沒有看到任何進展。」
報道指，特朗普曾多次對普京不顧美國努力結束戰爭，繼續對烏克蘭發動攻擊表示憤怒。
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