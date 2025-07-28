歐盟承諾三年進口7500億美元美國能源　分析師：毫不現實

歐盟與美國達成貿易協議，除了最主要的對歐徵收15%關稅部分，歐盟還承諾在3年內購買價值7500億美元的美國能源，特朗普形容是達成「最大的貿易協議」。但從實際進口數字來看，這個承諾毫不現實。



歐盟官員表示，該協議要求每年購買價值2,500億美元的天然氣、石油和核能技術，包括小型模組化反應器。歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）表示，歐盟的估計是基於現有計劃——即放棄剩餘的俄羅斯化石燃料供應，轉而從美國生產商那裡購買「更實惠、品質更好」的液化天然氣。

去年，歐國從美國進口的能源總額不到800億美元，遠低於馮德萊恩對特朗普的承諾 2024年美國能源出口總額也只是略高於3,300億美元。

「龐大的能源進口數字毫無意義，因為它無法實現，不僅因為歐盟的需求無法成長那麼多，而且因為美國出口商也無法供應那麼多！」TS Lombard的經濟學家 Davide Oneglia 說。

荷蘭合作銀行的能源策略師施米特說，能源價格不大幅上漲的情況下，歐盟的三年承諾並不現實。去年，歐盟只從美國進口了價值約650億歐元的能源產品，包括液化天然氣和石油。施米特援引歐盟統計局的數據說，如要實現每年2500億美元的目標，即代表歐盟約67%的能源需求需要從美國進口。